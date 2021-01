Ya se confirmó el regreso de la serie que alcanzó un gran éxito durante sus 6 temporadas y que se transmitió por la pantalla de HBO. Las protagonistas eran Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Kim Cattrall.



La novedad llega con la ausencia de uno de sus personajes más queridos en la historia de las amigas que caminan las calles de Nueva York. Se trata de la actriz Kim Cattral.



En la serie, el personaje protagonista es Carrie Bradshaw que, junto a sus tres mejores amigas exploran el duro papel de ser una mujer soltera y sexualmente activa en el nuevo milenio. La serie rodó escenas en las calles y los bares, en restaurantes y discotecas de la ciudad de Nueva York, destacando a la moda y rompiendo tabúes sexuales. La historia está basada en un libro que recopila textos de una columna titulada "Sex and the City" que se publicaba en el periódico The New York Observer y era escrita por Candace Bushnell.

La serie televisiva creada por Darren Star tuvo 94 episodios y se emitió de 1998 a 2004. Además, se realizaron dos películas y una precuela de dos temporadas en 2013.

La actriz Kim Cattral que personificaba a Samantha, no estará en el regreso de la serie. La ausencia de Cattrall se debe a un enfrentamiento con Sarah Jessica Parker. Esta diferencia creció cuando falleció el hermano de la actriz que interpreta a Samantha. “No sos mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que sos una chica adorable”, le dijo Kim a su ex compañera de reparto.



Sarah Jessica Parker publicó el anuncio de Sex and the City en su cuenta de Instagram y le llegaron consultas por Samantha, a lo que contestó: “No me cae mal. Nunca he dicho algo así y nunca lo haría. Ella no es parte de esta historia, pero siempre formará parte de la nuestra. No importa dónde estemos o lo que hagamos”.



Según The Hollywood Reporter la nueva temporada, se llamará "And Just Like That...” ( "Y así como si nada..."). La historia será sobre Carrie, Miranda y Charlotte y el cómo navegan su amistad en sus 50.



La cadena HBO Max será la emisora que tendrá la serie en su programación. Ya se confirmó que cuenta con 10 episodios y por el momento no hay información sobre la fecha de estreno.





Fuente cinefilosoficial.com