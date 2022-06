El regreso triunfal como actriz de Winona Ryder llegó de la mano de Stranger Things. Desde el estreno de la primera temporada de la serie de los hermanos Duffer para Netflix, el trabajo no le falta y ahora podemos verla en el adelanto de lo que será el thriller Gone in the night que llegará on demand en Vertical.

“Al llegar a una cabaña remota en las secuoyas, Kath y su novio encuentran a una misteriosa pareja joven que ya está allí; aparentemente, el alquiler se ha reservado dos veces. Sin otro lugar a donde ir, deciden compartir la cabaña con estos extraños. Cuando su novio desaparece misteriosamente con la joven, Kath se obsesiona y recluta a un insólito partidario para encontrar una explicación a su repentina ruptura, pero la verdad es mucho más extraña de lo que ella podría haber imaginado”

Dirigida por Eli Horowitz, el film cuenta además con las actuaciones de John Gallagher Jr., Owen Teague, Brianne Tju y Dermot Mulroney.