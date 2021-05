Y llegó el día en el que finalmente pudimos juzgar si Butter, lo nuevo de BTS es o no plagio de la canción de Queen Another one bites the dust, porque salió la canción completa.

Los chicos que vienen de tres premios en los Billboards music awards, aprovecharon para publicar Butter en el programa de "The Late Show with Stephen Colbert" y, como era de esperarse, rápidamente alcanzó millones de reproducciones (lleva más de 6 millones en menos de 24 horas)

Mirá, escuchá y opiná...