Arrancó el Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, que se desarrolla entre el 19 y 21 de agosto bajo el lema "Leer en tiempos de incertidumbre". Es organizado por la Fundación Mempo Giardinelli en la ciudad de Resistencia, Chaco.

Esta edición cuenta con la participación de la ensayista francesa Michèle Petit, el colombiano William Ospina, el narrador cubano Leonardo Padura y las argentinas Mariana Enriquez y Gabriela Cabezón Cámara, entre otros.



El encuentro se celebra de manera virtual durante tres días en los que se despliegan conferencias magistrales, mesas de debate, talleres simultáneos y tertulias literarias con especialistas en pedagogía, escritores, docentes, bibliotecarios, editores, e investigadores de una docena de países.



La actividad surgió en 1996 para "plantar la semilla del deseo de leer" y "la pasión por la lectura", haciendo eje en la educación, el fomento de la lectura, la divulgación de la literatura y el desarrollo cultural, como parte del trabajo que realiza la entidad sin fines de lucro.



Las conferencias magistrales (una por cada día del foro) comenzarán con la investigadora Michèle Petit sobre "Leer (o no leer) en tiempos de pandemia", seguida por el escritor, novelista y guionista cubano Leonardo Padura bajo el tema "Leer y escribir la Historia" y por último la del escritor, periodista y autor de "El país de la canela", William Ospina, titulada "El fuego y el olvido. El libro en tiempos peligrosos".



Entre los participantes se encuentran: Silvia Castrillón (Colombia), Eliana Yunes (Brasil), Carlos Skliar (Argentina), los escritores Gabriela Cabezón Cámara, José Ovejero (España), Gioconda Belli (Nicaragua), Graciela Bialet, Ellen Duthie (Reino Unido), Pablo Bernasconi, Mariana Enriquez, Liliana Heker, Eric Nepomuceno (Brasil), Guido Rodríguez Alcalá (Paraguay), Socorro Venegas (México), Jorge Accame; y los poetas españoles Mariángeles Pérez López, Luis García Montero y Fernando Operé, entre otros.



En entrevista con Télam, el narrador y periodista Mempo Giardinelli expresó: "esperábamos hacer una gran fiesta que celebrara 25 años de reflexión y construcción de sentido en materia de pedagogía de la lectura, el derecho a leer, mediación y educación lectora, que es lo que venimos haciendo desde 1996. Eso nos permitió recibir en el Chaco a centenares de escritor@s, editore@, académic@s y muy diversos intelectuales, con quienes fuimos construyendo una sólida cultura de la escucha y la conversación literaria en nuestra región".

En un principio habían decidido posponer el evento: "La verdad es que con la primera decisión yo me deprimí, pero también me quedé pensando alternativas, y la que surgió rápidamente fue la virtualidad. Que no es lo mismo ni lo será jamás, porque nuestros Foros convocan a varios miles de docentes, bibliotecari@s, estudiantes y autor@s de todos los géneros de la Argentina y de muy diversos países, y ese calor humano es irremplazable".



Mas info: https://fundacionmempogiardinelli.tiendup.com/ o escribir a forochaco@fundamgiardinelli.org.

Fuente Télam