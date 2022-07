Una sesión de fotos demasiado inusual. Serena de Ferrari, artista, y Kisha Wilson, modelo, estaban en plena labor publicitaria cuando una monja las interrumpió con un empujón: "¿Qué hacen? ¿Qué hacen?".

Las modelos lo tomaron bien, incluso rieron por la aparición de esta particular monja. La campaña de Not Yet Magazine posiblemente logre mayor difusión ahora que esta intervención "divina" se ha viralizado.

En una calle de Nápoles, al sur de Italia, la mujer interrumpió escandalosamente el trabajo en nombre de la religión católica, con frases que bordean la homofobia: "¿Qué hacen? ¡Es el diablo! ¡Es el diablo!".

"Dios no ama a la comunidad #LGBT", posteó Serena en su perfil de Instagram. La revista para la cual se estaba realizando la sesión fotográfica comentó: "Nos volvimos virales, pero no por algo bueno".

En el video se puede escuchar a la pequeña monja gritar, convencida: "¡Es el diablo, es el diablo!".