La reunión entre el ministro de hacienda Martín Guzmán y los representantes del Fondo Monetario Internacional fue definida como "extremadamente positiva" por el jefe de la misión para Argentina Luis Cubeddu.

En diálogo con la prensa, a la salida de la cumbre, el economista venezolano aseguró: "Yo creo que tuvimos una muy buena conversación y comenzamos a elaborar los pasos a seguir".

Guzmán llegó al encuentro en Nueva York acompañado por Sergio Chodos, quien asumió la representación del Cono Sur en el board del organismo internacional. Del otro lado. La cuarta participante fue Julie Kozack, directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, según publicó La Nación.

Guzmán está a cargo de resolver el problema de la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri cuya administración cerró un acuerdo Stand By por US$ 57.000 millones con el fondo. Sobre ese monto 3.000 millones no llegaron al país después del resultado de la elecciones primarias que presagió la derrota de Cambiemos.

El lunes el ministro se reunió con los 50 inversores para comunicar el plan económico del nuevo gobierno. Sin embargo los hombres de negocios se quejaron por la falta de precisiones.

Esta noche Guzmán retornará a la Argentina y el mes próximo tiene agendada su participación en un encuentro organizado por el Vaticano del que también participará la directora del FMI Kristalina Georgieva.