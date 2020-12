En la misa de Gallo el Papa Francisco se refirió al nacimiento de Jesús como una muestra del amor de dios por el ser humano.

El sumo pontífice dijo este jueves que El hijo de Dios nació "descartado para decirnos que todo descartado es hijo de Dios. Vino al mundo como un niño llega al mundo, débil y frágil, para que podamos aceptar nuestras flaquezas con ternura".

Francisco encabezó la celebración previa a Navidad en el "Altar de la Cátedra" de la Basílica Vaticana. La misa debió adelantarse dos horas debido al toque de queda que rige en Italia por la pandemia de coronavirus.

Además evitó salir al balcón para impartir la habitual bendición "Urbi et Orbi" para no generar aglomeraciones en la plaza de San Pedro.

"Tú, Pan de vida, yo también quiero dar mi vida. Tú que me salvas, enséñame a servir. Tú que no me dejas solo, ayúdame a consolar a tus hermanos, porque desde esta noche todos son mis hermanos", concluyó el su Santidad.

Fuente: Vatican Insider