La serie de ficción disponible vía streaming, finalmente estrenará su sexta temporada, según el anuncio de la cadena Starz.



La información fue transmitida por Diana Gabaldon, la autora de los libros en la que está basada la historia de amor entre Claire y Jamie, protagonizada por los actores Caitriona Balfe y Sam Heughans. El anuncio se difundió en el marco del evento de presentación del noveno libro de la saga literaria, llamado Go Tell the Bees That I Am Gone.



Finalmente el "Droughtlander" llega a su fin, y se espera el estreno de la sexta temporada de Outlander para el 2022. La ficción sufrió retrasos en el rodaje debido a la pandemia por el Covid-19.



Adelanto de los nuevos capítulos



La 6º temporada tendrá 8 episodios y estarán basados en el 6º libro Viento y ceniza (A Breath of Snow and Ashes), donde Claire y Jamie tratarán de mantener la paz en su pequeño poblado en Carolina del Norte.



Los nuevos capítulos se meterán de lleno con las consecuencias emocionales de Claire tras el traumático hecho que sufrió a finales de la 5º temporada.

Además de las repercusiones emocionales que los personajes deberán atravesar en la nueva entrega, el contexto político y social también sufrirá algunos embates frente a la llegada de la Guerra de independencia de los Estados Unidos, obligando a Claire y Jamie a elegir el bando que más beneficie a su familia.



¿Cuándo se estrena?



La fecha de regreso será el 6 de marzo de 2022, a través de la plataforma de Starz y Starzplay.



Por otro lado, ya se había confirmado una séptima temporada para "Outlander".



Para los fanáticos de la serie romántica de época y viajes en el tiempo, está disponible en Netflix hasta la temporada 5.



(Fuente quever.news)