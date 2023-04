La serie "Se busca", donde el argentino Mariano Pozzi expone el robo de bebés de presas políticas detenidas ilegalmente y luego desaparecidas durante la última dictadura militar, aspira al premio mayor en el festival internacional Canneseries, entre una decena de postulantes.

También, participa en el prestigioso evento la miniserie “Releyendo a Mafalda”, una retrospectiva del emblemático personaje creado por Joaquín Lavado, Quino.

Compiten en la sección, la francesa Chevaline; la belga Draw for Change!; la alemana Juan Carlos: Downfall of a Playboy King; la canadiense Lac-Mégantic – this is not an accident y la belga Miracle N°71.

Sobre “Se busca”

El trabajo que Pozzi encaró a partir de una convocatoria realizada por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), tuvo financiamiento de Abuelas de Plaza de Mayo: entidad insignia en la recuperación de aquellas criaturas tomadas como “botín de guerra” y que ya recuperó 132 de ellas.

La serie, además, contó con el apoyo del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca) y fue producida por Posta, el Instituto Multimedia DerHumALC (Derechos Humanos en América Latina y el Caribe) y UN3 para así dar cuenta del hurto de más de 500 bebés y niñas y niños separados de sus familias de origen.

Inspirada en hechos reales, los episodios muestran en un primer plano casi continuo el testimonio de algunos de los supervivientes de la dictadura militar, interpretados por actores.

Mirá el tráiler de “Se busca”:

Sobre “Releyendo Mafalda”



Entre las 10 candidatas a mejor serie en Cannes, también participa "Releyendo a Mafalda", una retrospectiva del emblemático personaje creado por Quino.

La miniserie fue realizada por la directora argentina Lorena Muñoz y el productor Fernando Semenzato y está compuesta de cuatro episodios de media hora que recogen testimonios de diversos dibujantes argentinos y amigos del artista.

(Fuente Télam)