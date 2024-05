España y Argentina entraron en una crisis diplomática tras las declaraciones del presidente argentino Javier Milei este domingo.

“El socialismo es destructivo y algunos parecen obviarlo, aún cuando tienen a la mujer corrupta y se tomen cinco días para pensarlo”, expresó Milei sobre la esposa del presidente español Pedro Sánchez durante el evento VIVA24 en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid.

El evento fue organizado por el partido Vox y estuvieron presentes otros dirigentes políticos de derecha como Giorgia Meloni, Viktor Orbán y Marine Le Pen.

En comunicación con Radio Universidad, el politólogo español Juan Carlos Monedero reflexionó: “Uno no se espera que un presidente confunda la magistratura que representa con sus cuestiones personales”.

Y agregó: “Milei ha llegado a la presidencia de Argentina dando un salto raro desde los plateau de TV pero con una ignorancia absoluta de lo que significa ser presidente de un país, qué significan las relaciones internacionales y la diplomacia”.

“Todo lo que ha hecho está mal: viene a España en un viaje privado, financiado por los contribuyentes argentinos; viene a un acto público junto a otros dirigentes de la extrema derecha a hacer campaña en las elecciones que arrancan hace un mes y viene a apoyar a un partido que niega la legitimidad del gobierno de España”, remarcó.

De no mediar un pedido de disculpas, Monedero advirtió: “Si no hay ningún tipo de disculpa no queda otra que la ruptura de relaciones diplomáticas”.