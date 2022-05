La investigación del accidente del vuelo MU5735 de China Eastern del pasado 21 de marzo podría tomar un giro aún más trágico, dado que los datos indican que una maniobra intencional fue la que provocó que el Boeing 737- 800 descendiera casi verticalmente desde gran altura, según reporta el Wall Street Journal (WSJ) citando a fuentes de las autoridades estadounidenses que participan de la misma.

"El avión hizo lo que le dijo alguien en la cabina", comentó esa fuente al WSJ, informando que se llegó a esa conclusión tras el análisis de la información que se extrajo de la grabadora de datos, lo cual se complementa con la falta, hasta el momento, de detección de algún problema mecánico o de control de vuelo por parte de las autoridades chinas, quienes dirigen la investigación.

Desde la aerolínea manifestaron al WSJ que "cualquier especulación no oficial puede interferir en la investigación del accidente y afectar al progreso real de la industria del transporte aéreo mundial", aunque en su momento dijeron que no era plausible la hipótesis de intrusión en la cabina, mientras que desde la autoridad aeronáutica china no respondieron a ningún intento de contacto.

El Boeing 737-800 de China Eastern matrícula B-1792 se encontraba volando entre Kunming (KMG) y Guangzhou (CAN) transportando a 132 pasajeros y 9 tripulantes, todos los cuales fallecieron.

Cabe destacar que dicho avión fue fabricado en Estados Unidos y es motivo de polémica dado que protagonizó 22 accidentes en las últimas dos décadas.