La mayor parte de la energía generada con carbón no se está eliminando lo suficientemente rápido como para cumplir los objetivos climáticos y evitar un calentamiento global catastrófico, a pesar de las nuevas promesas que se hicieron en la Cop26.

Si bien el carbón está desapareciendo, algunas de las mayores economías dependientes del carbón podrían demorarse demasiado, según un nuevo informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio.

“Las promesas y los objetivos actuales son absolutamente insuficientes para garantizar que la energía generada con carbón se elimine lo suficientemente rápido como para evitar lo peor del calentamiento global”, dijo el autor principal del informe, Lauri Myllyvirta.

El carbón es el combustible fósil más sucio y la Agencia Internacional de Energía ha dejado en claro que si no se elimina rápidamente, el mundo no tiene esperanzas de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, límite en el que se estiman serán menores las catástrofes y desajustes provocadas.

Si bien las principales naciones carbón dependientes se comprometieron por primera vez en la cumbre climática de la ONU en Glasgow a reducir gradualmente la generación de energía a base de carbón, todavía queda un largo camino por recorrer, dice Flora Champenois, analista de investigación de Global Energy Monitor.

“El precio de las energías renovables ha caído drásticamente en la última década, por lo que ahora está más claro que nunca que la energía sucia y antieconómica debe desaparecer. Al mismo tiempo, hemos visto que es lento y difícil cambiar el status-quo, sin importar cuán convincentes sean los aspectos económicos de la energía del carbón ”.

Capacidad mundial de generación con carbón y promesas

Actualmente, la capacidad total mundial de energía generada con carbón es de 2068 gigavatios (GW). Después de las promesas hechas en el período previo y en la cumbre de Glasgow, se espera que solamente se retiren 351 GW de capacidad de modo compatible con los objetivos del acuerdo de París. Otros 1.628 GW, alrededor del 79% de la capacidad total, se retirarán, pero no tan rápido como para lograr sostener el objetivo de 1,5 ° C.

Los gigantes del carbón

China, India y EE. UU. Juntos representan la gran mayoría de la energía generada con carbón actualmente en funcionamiento, alrededor del 75% de la capacidad mundial.

Se espera apenas el 6%, se retire en consonancia con los objetivos de París. O sea, el otro 94% no será retirado lo suficientemente rápido según los planes actuales, a pesar de que estos países han formalizado compromisos de emisiones netas cero.

En el resto del mundo, 28 países están preparados para retirar toda su flota de carbón de acuerdo con los objetivos de París, incluidos Rusia, Ucrania y Vietnam.

Argentina genera hoy apenas unos 4000 MW con carbón y no tiene en plan construir ninguna nueva central de este tipo.

Chau carbón, hola carbón: las nuevas centrales

Además de esto, los expertos están preocupados por los nuevos desarrollos que funcionarán a carbón que se desarrollarán en los próximos años.

Si bien la “vocación” mundial por el carbón ha disminuido significativamente desde que se adoptó el acuerdo de París en 2015, todavía se están construyendo más centrales eléctricas de carbón.

Actualmente se están construyendo alrededor de 185 GW y hay otros 309 GW en distintas etapas de planificación. Aproximadamente 88 GW de esta capacidad planificada probablemente no se realice gracias a los recientes compromisos de "no nuevo carbón" y "no nueva financiación de carbón".

Los principales financistas públicos como China, Japón, Corea del Sur y los países del G20 y de la OCDE se han comprometido a poner fin al financiamiento del carbón en el extranjero.

Para cumplir con sus propios objetivos de emisiones, es probable que los gobiernos deban cancelar estos proyectos. Según los compromisos actuales, eso todavía deja al menos 241 GW de nueva capacidad por agregar.

Esto deja al mundo en una situación en la que, a pesar de los rumores positivos sobre la transición del carbón, la gran mayoría de la energía generada por carbón aún no tiene asignada una fecha firme de eliminación.

Leo Roberts, director de investigación de E3G, dijo que además de cerrar sus propias plantas de carbón: “Los países ricos deben poner a disposición el financiamiento para apoyar la transición del carbón en el sur global.

Añadió que los inversores y contribuyentes deberían preocuparse por la rentabilidad de las nuevas plantas de carbón. Si esos proyectos siguen adelante, podrían perder 150 mil millones de dólares en activos varados, según un informe de Carbon Tracker.