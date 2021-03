Las policías de China y Sudáfrica han incautado millas de dosis falsas de la vacuna Covid-19, dijo el miércoles la organización policial mundial Interpol, advirtiendo que esto representa solo la "punta del iceberg" en los delitos relacionados con la vacuna.

Interpol dijo que se encontraron 400 viales, equivalentes a alrededor de 2.400 dosis, que contenían la vacuna falsa en un almacén en Germiston, en las afueras de Johannesburgo, Sudáfrica, donde los agentes también recuperaron máscaras falsas y arrestaron a tres personas chinas y una de Zambia.

También en China, la policía identificó con éxito una red que vendía vacunas Covid-19 falsificadas en una investigación apoyada por Interpol. En este caso, a llanaron las instalaciones de fabricación, lo que resultó en el arresto de alrededor de 80 sospechosos y la confiscación de más de 3.000 vacunas falsas en el lugar, dijo.

Interpol a principios de este año emitió un "Aviso Naranja" advirtiendo a las autoridades de todo el mundo que se prepararan para las redes del organizado crimen que apuntan a las vacunas Covid -19, tanto físicamente como en línea.

"Aunque damos la bienvenida a este resultado, esto es solo la punta del iceberg cuando se trata de delitos relacionados con la vacuna Covid-19", dijo el secretario general de Interpol, Juergen Stock, advirtiendo que las estafas son físicas y también virtuales.

Además de los arrestos en Sudáfrica y China, también estaba recibiendo informes adicionales de distribución de vacunas falsas e intentos de estafa dirigidos a organismos de salud como hogares de ancianos.

Advirtió que no había vacunas aprobadas disponibles para la venta en línea. "Cualquier vacuna que se anuncie en sitios web o en la web oscura no será legítima, no habrá sido probada y puede ser peligrosa".