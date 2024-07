El expresidente Alberto Fernández fue convocado el pasado 12 de julio por el Consejo Nacional Electoral para que observe in situ, en el rol de veedor, el desarrollo de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Venezuela el próximo domingo.

Pero “pasaron cosas”. Según contó el propio Fernández a través de su cuenta de X, desde Caracas pusieron en duda su “imparcialidad” para ejercer el rol. El exmandatario calificó como “insólita” la causa por la cual le pidieron su baja.

La razón para que Fernández no participe de los comicios como observador se deben, según el expresidente, a los dichos vertidos en una entrevista radial, que habrían generado “molestias” en Caracas.

En su descargo vía X, Fernández adjuntó la carta que le habían enviado desde Venezuela el pasado 12 de julio, a modo de invitación en rol de observador.

Las declaraciones en cuestión fueron emitidas el martes en Radio Con Vos, cuando Fernández dijo que iría hasta Venezuela a “hablar con la oposición” y que sus deseos no eran otros que una “elección transparente”.

“Si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar. Como dijo (el presidente de Brasil) Lula (da Silva), el que gana, gana; y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia. No voy a legalizar a nadie, sino que voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien”, aseguró en la misma entrevista que ahora lo deja fuera de los comicios del próximo comicios.

Este miércoles, Fernández confirmó el pedido para que no se presente en Venezuela. Pasaron cosas.

“La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad”, dijo Fernández

“Ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando sólo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral”, dijo el exmandatario argentino, actualmente residente en España.