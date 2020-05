Hong Kong se encuentra en alerta por una nueva cepa del virus de la hepatitis E que empezó a enfermar a las personas, ya que anteriormente solo infectaba a ratas y ratones.

Se reportaron casi una docena de casos y los especialistas todavía desconocen cómo pasa de los roedores a los seres humanos. El primer infectado se conoció en ese territorio autónomo asiático en el 2018 y hasta ahora 10 personas más dieron positivo en la región.

El 30 de abril pasado se reportó el último caso, donde un hombre de 61 años fue hospitalizado con una función hepática anormal. Este contagio desorientó a los expertos porque no hallaron ratones ni heces de ratas en el domicilio del infectado, quien además no viajó a ningún lado en el último tiempo. Por este motivo, no descartan la posibilidad de que haya un animal intermedio relacionado en la transmisión.

“Lo que sí sabemos es que los ratones en Hong Kong portan el virus, hicimos pruebas a los humanos y encontramos el virus. Pero exactamente cómo se transmite, si los ratones contaminan los alimentos o si hay otro animal involucrado no lo sabemos”, manifestó Siddharth Sridhar, microbiólogo de la Universidad de Hong Kong y uno de los especialistas que encontró el HEV de las ratas en los seres humanos.

La hepatitis es una inflamación del hígado y una infección hepática causada por un virus específico.

La cepa humana de la hepatitis E generalmente se transmite a través del agua contaminada con heces humanas infectadas, y las infecciones son más comunes en los países en desarrollo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los síntomas pueden incluir fiebre, náuseas, vómitos y dolor en las articulaciones.

Muchas personas con la infección tienen síntomas leves o son asintomáticos, pero la enfermedad puede ser más grave en personas con sistemas inmunes débiles. Si bien las complicaciones son raras, la enfermedad puede causar insuficiencia hepática.