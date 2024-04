América del Norte disfrutó de un eclipse solar este lunes

Este lunes 8 de abril, hubo un eclipse solar total en América del Norte. El fenómeno astronómico pasó por México, Estados Unidos y Canadá a partir de las 11:07 de la mañana en la costa pacífica de México.

El eclipse pasó por el norte de México. Luego atravesó diversos estados de Estados Unidos como Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire y Maine. Finalmente, pasó por Canadá en las provincias de Southern Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island, y Cape Breton.

A las 17:16, hora local, el eclipse total abandonó la tierra en Terranova para pasar al océano Atlántico.

Aunque el eclipse total puede ser apreciado sólo en una franja fina ,en toda América del Norte podrá verse de manera parcial. Además, en partes de Noruega, Islandia, Irlanda, Gran Bretaña y en las islas de España y Portugal, Azores y Canarias podrán apreciarse de manera parcial.

En Canadá, el último eclipse solar total ocurrió en 26 de febrero de 1979; en México, el 11 de julio de 19918​ y en los EE. UU., el 21 de agosto de 2017.

Desafortunadamente, el eclipse solar no será visible en Sudamérica ni Argentina. Sin embargo, se podrá seguir el fenómeno a través de una transmisión en vivo de la NASA.