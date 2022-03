El colapso climático se está acelerando rápidamente, muchos de los impactos serán más severos de lo previsto y solo quedan pocas posibilidades de evitar sus peores estragos, dice la nueva entrega del Sexto Reporte Evaluatorio del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).

Incluso en los niveles actuales, las acciones humanas que calientan el clima están causando perturbaciones peligrosas y generalizadas, amenazando con la devastación de franjas del mundo natural y haciendo que muchas áreas sean inhabitables, según el informe publicado este lunes 28 de febrero.

“La evidencia científica es inequívoca: el cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta”, dijo Hans-Otto Pörtner, copresidente del grupo de trabajo 2 del IPCC. “Cualquier retraso adicional en la acción global concertada perderá una ventana que se está cerrando muy rápidamente para asegurar un futuro habitable”.

Sequías, inundaciones, olas de calor

En lo que algunos científicos denominaron "la advertencia más sombría hasta el momento", el informe resumido de la autoridad mundial en ciencias del clima dice que las sequías, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos meteorológicos extremos se están acelerando y causando daños cada vez mayores.

Permitir que las temperaturas globales aumenten más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, como parece casi asegurado con las tendencias actuales de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tendría como resultado algunos impactos "irreversibles". Estos incluyen el derretimiento de los casquetes polares y los glaciares, y un efecto en cascada por el cual los incendios forestales, la muerte de árboles, el secado de las turberas y el deshielo del permafrost liberan emisiones de carbono adicionales, amplificando aún más el calentamiento.

António Guterres, secretario general de la ONU, dijo: “He visto muchos informes científicos en mi tiempo, pero nada como este. El informe del IPCC de hoy es un atlas del sufrimiento humano y una acusación condenatoria del liderazgo climático fallido”.

Los principales puntos del informe

• Todo el mundo se ve afectado, sin que ninguna región habitada escape a los terribles impactos del aumento de las temperaturas y del clima cada vez más extremo.

• Aproximadamente la mitad de la población mundial, entre 3.300 y 3.600 millones de personas, vive en zonas “altamente vulnerables” al cambio climático.

• Millones de personas se enfrentan a la escasez de alimentos y agua debido al cambio climático, incluso con los niveles actuales de calentamiento.

• La mortandad masiva de especies, desde árboles hasta corales, ya está en marcha.

• 1.5C por encima de los niveles preindustriales constituye un “nivel crítico” más allá del cual los impactos de la crisis climática se aceleran fuertemente y algunos se vuelven irreversibles.

• Las áreas costeras de todo el mundo y las islas pequeñas y bajas se enfrentan a inundaciones con aumentos de temperatura de más de 1,5 °C.

• Los ecosistemas clave están perdiendo su capacidad de absorber dióxido de carbono, convirtiéndolos de sumideros de carbono en fuentes de carbono.

• Algunos países han acordado conservar el 30% de la superficie terrestre de la Tierra, pero sería necesario conservar por lo menos la mitad si se quiere restaurar la capacidad de los ecosistemas naturales para hacer frente a los daños causados en ellos.

Para evitar lo peor

Esta es la segunda entrega del último informe de evaluación del IPCC, una revisión exhaustiva y actualizada del conocimiento global del clima, que se ha elaborado durante siete años y se basa en el trabajo revisado por miles de científicos. El informe de evaluación es el sexto desde que el IPCC fue convocado por primera vez por la ONU en 1988, y puede ser el último que se publique mientras todavía hay alguna posibilidad de evitar lo peor.

La primera entrega, la del grupo de trabajo 1 del IPCC, fue publicada en agosto pasado con el detalle de la ciencia física del cambio climático. En lo más saliente estableció que la crisis climática fue "inequívocamente" causada por acciones humanas , lo que resultó en cambios "sin precedentes", algunos de ellos "irreversibles".

Esta segunda parte, del grupo de trabajo 2, trata sobre los impactos del cambio climático, establece las áreas donde el mundo es más vulnerable y detalla cómo podemos tratar de adaptarnos y protegernos contra algunos de los impactos. La tercera entrega, prevista para abril, cubrirá las posibles y necesarias medidas de mitigación, y la parte final, en octubre, resumirá estas lecciones para los gobiernos reunidos en Egipto para la cumbre climática de la ONU, la Cop27.

'Dominós globales'

La crisis climática también tiene el poder de empeorar problemas como el hambre, la mala salud y la pobreza, deja claro el informe. Dave Reay, director del Instituto de Cambio Climático de la Universidad de Edimburgo, dijo: "Es como llevar una bola de demolición a un juego de dominó global: el cambio climático en el siglo XXI amenaza con destruir los cimientos de la seguridad alimentaria y del agua; sacudirá los pilares mismos de la civilización humana”.

El informe relativiza el temor de conflictos derivados de la crisis climática al señalar que "los factores no climáticos son los impulsores dominantes de los conflictos violentos intraestatales existentes".

Pero Jeffrey Kargel, científico principal del Instituto de Ciencias Planetarias de EE. UU., dijo: "La actividad bélica actual en Europa del Este, aunque no se puede atribuir al cambio climático, es una advertencia más sobre cómo las tensiones humanas y las relaciones internacionales y la geopolítica podrían escalarse a medida que los impactos del cambio climático golpean a las naciones de maneras que no están preparadas para manejar”.