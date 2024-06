Los demócratas entraron en pánico el último jueves, cuando el candidato presidencial del partido, el actual presidente Joe Biden, no logró terminar gran parte de sus intervenciones en el debate presidencial que lo enfrentó con el candidato republicano Donald Trump.

La performance de Biden en el polideportivo de Atlanta donde la CNN montó el estudio para la transmisión del debate dejó nuevamente abierta la especulación sobre la salud mental y el deterioro cognitivo del mandatario de 81 años.

Un sector de los demócratas expresó que no es posible “negar la realidad” y piden off the record que el partido encuentre un nuevo candidato para las elecciones presidenciales de noviembre.

La vicepresidenta Kamala Harris defendió a su jefe político y reconoció que el presidente tuvo en el debate un "comienzo lento" aunque “un final fuerte”

Este viernes, luego de las repercusiones por su performance en el debate, donde por momentos perdió el hilo de lo que expresaba, balbuceó y se mostró desorientado, Biden dijo que tiene la intención de derrotar a su rival republicano Donald Trump en noviembre y no dio señales de que esté considerando abandonar la carrera por la reelección.

"Sé que no soy un hombre joven, por decir algo obvio", manifestó Biden en Carolina del Norte, animado por una multitud que coreaba "cuatro años más" en el marco de un mitin partidario. "No volvería a presentarme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo. Hay demasiado en juego", agregó.

Maria Shriver, miembro destacado de la dinastía demócrata Kennedy, hizo una declaración al menos ambigua: "Amo a Joe Biden. Sé que es un buen hombre. Esta noche fue desgarradora en muchos sentidos. Hay pánico en el Partido Demócrata", publicó en la red social X.

Por el momento, oficialmente, ningún miembro del partido ha pedido que Biden se retire de la campaña, y la mayoría sigue la clara línea del partido sobre mantener la fórmula existente.

"Nunca le daré la espalda al presidente Biden", dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha figurado en múltiples listas de posibles reemplazantes.

Una encuesta rápida de CNN reveló que para un 67% de los votantes Trump había ganado el debate, mientras que sólo un 33% se inclinó por el presidente. El desempeño del demócrata fue mucho peor de lo que la gente esperaba de él. Antes del debate, un 45% decía que Biden ganaría, mientras que un 55% se inclinaba por Trump.