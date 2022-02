La banda californiana Red Hot Chili Peppers está de vuelta con nuevo trabajo discográfico: Unlimited Love, que será presentado el próximo 1 de abril.

Este viernes se publicó el videoclip de Black Summer, el primer corte de difusión que fue filtrado por fanáticos en las primeras horas del jueves.

El videoclip es protagonizado por Anthony Kiedis (voz), Michael 'Flea' Balzary (bajo), John Frusciante (guitarra) y Chad Smith (batería). Fue publicado en la madrugada de Argentina y alcanzó medio millón de reproducciones en sólo 6 horas.

No sólo es el regreso de la banda después de 6 años, cuando se publicó su último disco The Getaway, sino que es el retorno del aclamado guitarrista John Frusciante.

El músico había participado, por última vez, en el disco Stadium Arcadium, en el 2006, luego siguió con su carrera solista que cuenta con 12 discos de estudio.

El regreso de Frusciante fue anunciado antes de la pandemia pero recién se pudo ver la formación completa en septiembre pasado, cuando anunciaban su gira 2022 en un divertido video.

Sobre Unlimited Love

El track list, conformado por 17 canciones, al igual que fue mítico álbum Blood Sugar Sex Magik (1991), también fue filtrado.

Los temas que forman parte de 'Unlimited Love' son:

01. Black Summer

02. Here Ever After

03. Aquatic Mouth Dance

04. Not The One

05. Poster Child

06. The Great Apes

07. It's Only Natural

08. She's A Lover

09. These Are The Ways

10. Whatchu Thinkin'

11. Bastards Of Light

12. White Braids & Pillow Chair

13. One Way Traffic

14. Veronica

15. Let 'Em Cry

16. The Heavy Wing

17. Tangelo

Sobre el nuevo álbum la banda dijo: “Nuestra única meta es perdernos en la música. Nosotros -John, Anthony, Chad y Flea- hemos pasado cientos de horas, colectiva e individualmente, perfeccionando nuestro arte y mostrándonoslo los unos a otros para hacer el mejor álbum que pudiéramos. Con nuestras antenas sintonizadas con el cosmos divino, estábamos muy agradecidos por la oportunidad de estar juntos en una habitación y, una vez más, intentar mejorar. Pasamos días, semanas y meses escuchándonos los unos a los otros, componiendo, improvisando libremente y arreglando el fruto de esas improvisaciones con gran cuidado y propósito. Los sonidos, los ritmos, las vibraciones, las palabras y las melodías nos tenían embelesados”.

"Ansiamos hacer brillar una luz en el mundo, elevar, conectar y unir a la gente. Cada una de las canciones de nuestro nuevo álbum 'Unlimited Love' es una faceta de nosotros, que refleja nuestra visión del universo. Esta es la misión de nuestra vida. Trabajamos, nos concentramos y nos preparamos para que, cuando llegue la ola más grande, estemos preparados para subirnos en ella. El océano nos ha regalado una ola poderosa y este disco es la cabalgata que es la suma de nuestras vidas. Gracias por escucharlo, esperamos que lo disfruten".

Por su parte, Frusciante expresó: “Cuando comenzamos a componer material, empezamos a tocar canciones antiguas de gente como Johnny 'Guitar' Watson, The Kinks, The New York Dolls, Richard Barrett y otros. Poco a poco, fuimos aportando más ideas, convirtiendo improvisaciones en canciones y, tras un par de meses, ya estábamos tocando el nuevo material. La sensación de diversión que hemos tenido tocando temas de otras personas se ha mantenido mientras componíamos. Para mí, este disco representa nuestro amor entre -y nuestra fe en- nosotros”.