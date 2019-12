Sin nombrarlo, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro se refirió este sábado a la liberación de Luiz Inácio Lula da Silva quien salió ayer de la cárcel de Curitiba después de un fallo del Supremo Tribunal que estableció que no puede haber presos sin condena firme.

"Amantes de la libertad y del bien, somos la mayoría. No podemos cometer errores. Sin un norte y un comando, incluso la mejor tropa se convierte en una banda que dispara en todas partes, incluidos amigos. No le den municiones al bastardo, que está momentáneamente libre pero acusado de culpa", afirmó el exmilitar.

Amantes da liberdade e do bem, somos a maioria. Não podemos cometer erros. Sem um norte e um comando, mesmo a melhor tropa, se torna num bando que atira para todos os lados, inclusive nos amigos. Não dê munição ao canalha, que momentaneamente está livre, mas carregado de culpa. pic.twitter.com/NSMjtytuDO — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 9, 2019

En su primer discurso después de salir de prisión, Lula apuntó contra Bolsonaro y contra el ministro de Justicia Sergio Moro, quien impulsó las causas en su contra.

"Vi en la televisión los datos del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas), después de que fui preso Brasil empeoró, el pueblo no tiene más trabajo, el pueblo trabaja en Uber, el pueblo trabaja en bicicleta para entregar pizza, y me enteré de que no va a haber aumento del salario mínimo por dos años, yo no tengo rabia de nadie, tengo la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como miente Bolsonaro por Twitter", expresó el lider del Partido de los Trabajadores.

El encarcelamiento de Lula impidió que se presentara en las elecciones que consagraron a Bolsonaro como presidente de Brasil en enero de 2019.