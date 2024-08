El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, expresó este miércoles que "no tiene dudas" de que el Gobierno de Venezuela "ha intentado cometer un fraude" en las elecciones del 28 de julio.

El mandatario, que ha mantenido una posición similar a la que tienen sus pares Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia), reiteró que Chile "no reconoce el triunfo autoproclamado" del presidente Nicolás Maduro.

"Personalmente, y esta es la postura del Gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer fraude, si no habrían publicado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente habrían mostrado las actas", lanzó Boric en conferencia de prensa.

Las dudas presidenciales, expresó el propio Boric, se anclan en la reticencia por parte de Maduro de publicar las actas electorales e insistió que su Gobierno y su política exterior no va a reconocer ningún resultado sin que haya sido verificado por instituciones internacionales.

"Creo que en esto debemos aprender de las experiencias pasadas. No podemos como comunidad internacional cometer el mismo error que se cometió en su momento con Juan Guaidó (el líder opositor venezolano) y esto lo entiende la mayoría de los países", manifestó Boric.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela dio como ganador a Maduro, con el detalle de que transcurrida más de una semana no han sido publicadas las actas, cuestión que reclama la oposición venezolana tanto como los mandatarios de Brasil y Colombia. Argentina, por su parte reconoció oficialmente a Edmundo González Urrutia como ganador.

"Pero quiero ser claro, Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro, y no confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela por lo que hemos planteado como país que validaremos resultados que hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen", insistió Boric.

Chile es uno de los siete países de la región que se vio obligado a retirar sus misiones diplomáticas de Caracas, tras la orden de Maduro justificada en presuntas "injerencias" de delegaciones extranjeras sobre el proceso electoral local

"Ustedes han visto las peroratas irrisorias que han lanzado contra nosotros algunos de los dirigentes del actual Gobierno (de Venezuela), y no voy a entrar a responder en los mismos términos, no es la tradición de Chile", declaró Boric, siempre medido cuando se trata de relaciones exteriores.

Derechos humanos

Luego de la proclamación de Maduro por parte del CNE, las calles de Caracas y otras ciudades del país fueron escenario de protestas y violencia. Sin cifras oficiales, distintas fuentes llevan conteos divergentes sobre la cantidad de muertos; según la ONG Provea, los sucesos dejaron al momento 24 muertos y 2.229 detenidos.

"Además, están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos reprimiendo a la gente que se está manifestando e iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país y en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición", agregó Boric sobre este aspecto.