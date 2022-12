El próximo gobierno de Brasil, que asumirá el 1 de enero, apoyará el regreso de Venezuela al Mercosur, reveló este jueves el canciller designado, Mauro Vieira. Venezuela fue suspendida del Mercosur en diciembre de 2016 tras una crisis política.

El futuro jefe de la diplomacia brasileña confirmó que Brasil está dispuesto a impulsar la reincorporación de Venezuela al bloque regional. "Apoyaremos el regreso de Venezuela al Mercosur; todavía no habían cumplido con algunos requisitos, estos son requisitos legales", dijo Vieira en una entrevista con el diario O Estado de São Paulo.

El anuncio fue acompañado de la confirmación de que el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva enviará, una vez que asuma la presidencia el 1 de enero, un encargado de negocios para reanudar las relaciones entre ambos países y luego designará un embajador.

"No hay razón para no tener un embajador en Venezuela, no se puede dar la espalda porque el país tiene un gobierno con una orientación diferente, sobre todo un país vecino, con una frontera de 2.000 kilómetros en la Amazonía", comentó Vieira.

Vale recordar que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro suspendió las relaciones diplomáticas con Venezuela en 2019 y desconoció la reelección de Maduro en 2018.

Vieira dijo también que el próximo gobierno respaldará el ingreso formal de Bolivia al bloque. "Sin duda el gobierno lo apoyará, la expansión del Mercosur es importante", afirmó.