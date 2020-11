China envió este viernes sus felicitaciones a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, casi una semana después del anuncio de la victoria del candidato demócrata.

"Respetamos la elección del pueblo estadounidense. Enviamos nuestras felicitaciones a Biden y a (la vicepresidenta electa Kamala) Harris", declaró ante la prensa el vocero de la diplomacia china, Wang Wenbin.

Mientras que muchos líderes de todo el mundo felicitaron al exvicepresidente de Barack Obama el mismo 7 de noviembre, China se demoró hasta este viernes para reconocer su victoria, ya que afirmaba que quería esperar los resultados definitivos del escrutinio.

El presidente saliente Donald Trump no admitió aún su derrota.

El portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores reiteró que el resultado de la elección estadounidense sería "confirmado conforme a las leyes y procedimientos en vigor en Estados Unidos", informó la agencia de noticias AFP.

La lentitud de la reacción china puede hacer pensar que Beijing apostaba a una reelección de Trump, percibido en China como alguien que ha debilitado a su país y a Occidente, a pesar de que contribuyó ampliamente a deteriorar las relaciones entre ambas potencias, por ejemplo, a través del lanzamiento de una guerra comercial.

Otros países, en duda

México, Rusia y Brasil están entre los países que aún no saludan a Joe Biden por el triunfo electoral. En el caso de Rusia, el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, afirmó a la prensa: "Estimamos que es correcto esperar los resultados oficiales de las elecciones. Quiero recordar que el presidente Putin dijo en varias ocasiones que respetará la elección del pueblo estadounidense sea cual sea", consignó AFP.

Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter que, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, dio una explicación a interlocutores estadounidenses sobre la decisión del gobierno mexicano de no felicitar al presidente electo Joe Biden.

Hoy expliqué a interlocutores estadounidenses la posición del @GobiernoMX de esperar para felicitar al ganador de la elección presidencial en EU, por instrucciones del Presidente @lopezobrador_ y del Secretario @m_ebrard pic.twitter.com/3Su7IifFDX — Martha Bárcena (@Martha_Barcena) November 11, 2020 Martha Bárcena on Twitter

Según reporta CNN en español, Bárcena explicó que la decisión parte del principio de No Intervención establecido en las leyes mexicanas. Añadió que la felicitación ocurrirá una vez se resuelvan los conflictos postelectorales y las autoridades estadounidenses reconozcan oficialmente al ganador.

Por otro lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mantuvo en silencio por algunos días respecto del triunfo de Biden, pero ante la posibilidad de que el presidente electo sancione a Brasil por el manejo de los incendios en la Amazonia, Bolsonaro -aliado de Donald Trump- expresó que un conflicto de ese talante no podría resolverse por la vía diplomática. "Cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora, si no, no funciona. No necesitas usar pólvora, pero tienen que saber que tenemos", dijo.