La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realiza esta noche una nueva entrega en contexto de pandemia en el recinto del Dolby Theater de Los Ángeles.

La ceremonia se puede ver por TNT y TNT Serie.

Por primera vez, la conducción está a cargo de tres mujeres, y las elegidas son Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes acompañadas con presentadores de ternas como Uma Thurman, John Travolta, Lady Gaga y Samuel L. Jackson, entre otros.

Consagrada como Mejor Película resultó CODA, conocida también como Señales del corazón.

C.O.D.A. son las siglas de "Children of Deaf Adults", es decir, hijo/a de Padres sordos. En esencia describe la situación de la protagonista, única oyente de la familia y, como tal, encargada desde su nacimiento de muchas responsabilidades en su entorno

Los momentos musicales de la gala:

Beyoncé interpretó ‘Be Alive‘ de la película ‘El método Williams‘ tema con el que comenzó la ceremonia, presentado por las hermanas tenistas Venus y Serena Williams.

Billie Eilish y Finneas hicieron lo propio con el tema de ‘Sin tiempo para morir‘, de mismo nombre ’No Time to Die‘, en inglés; Reba McEntire cantó ‘Somehow You Do‘, de la película ‘Cuatro días más‘.

Sebastián Yatra interpretó ‘Dos oruguitas‘, canción original de ‘Encanto‘.

La película de Disney tuvo un número musical más. No tiene opción de premio, pero el tema ‘No se habla de Bruno‘ fue uno de los momentos especiales de la noche. La canción rompió las listas de éxitos tras el estreno del filme, y la Academia de Hollywood contó con la interpretación de: Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero, Becky G y Luis Fonsi.

La actriz Ariana DeBose, que interpreta a Anita en la versión actualizada de West Side Story, obtuvo el premio como Mejor Actriz de Reparto. DeBose, ya ganó un Globo de Oro por ese personaje y asumió el papel que Rita Moreno realizó en la versión original de 1961 de la película. En 1962, Rita Moreno ganó un Oscar por su interpretación de Anita en 1962, convirtiéndose en la primera latina en conseguir un premio de la Academia. Moreno también apareció en la versión de Spielberg de la película como Valentina.

De esta manera: DeBose y Moreno ya forman parte de un pequeño grupo de parejas de actores y actrices que han ganado el premio por interpretar el mismo personaje.

Uno de los momentos más desconcertantes de la ceremonia lo protagonizó el luego reconocido como Mejor Actor Will Smith en esta entrega por su rol principal en "Rey Richard: Una familia ganadora", la biopic en la que interpreta al padre de las exitosas hermanas Venus y Serena Williams.

Smith mantuvo un incómodo cruce con el comediante Chris Rock durante la ceremonia que incluyó una cachetada y un insulto por un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia y a quien el humorista comparó burdamente con un personaje. Ya en 2016 habían tenido otro cruce cuando Rock se burló de la película "La verdad oculta" también protagonizada por Smith que tuvo una pobre aceptación de la crítica.

La lista de todos los nominados:



Mejor película

Belfast

CODA/ Ganadora

Don’t look up (No miren arriba)

Drive My Car

Dune (Duna)

King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora)

Licorice Pizza

Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas)

The Power of the Dog (El poder del perro)

West Side Story

Mejor director

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryusuke Hamaguchi (Drive my Car)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Jane Campion (The Power of the Dog)/ Ganadora

Steven Spielberg (West Side Story)

Mejor actor

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Andrew Garfield (Tick, tick... Boom!)

Will Smith (King Richard) / Ganador

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Mejor actriz

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Taye)/ Ganadora

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penélope Cruz (Madres paralelas)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Mejor película internacional

Drive my Car (Japón)/Ganador

Flee (Dinamarca)

Fue la mano de Dios (Italia)

Lunana: a Yak in the Classroom (Bután)

The Worst Person in the World (Noruega)

Mejor diseño de producción

Dune/ Ganadora

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Mejor fotografía

Dune /Ganadora

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragegy of Macbeth

West Side Story

Mejores efectos visuales

Dune /Ganadora

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Mejor documental

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul /Ganador

Writing with Fire

Mejor cortometraje documental

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball /Ganador

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Mejor canción original

Be alive (King Richard)

Dos oruguitas (Encanto)

Down to joy (Belfast)

No Time to Die (No Time to Die)/ Ganadora

Somehow you do (Four Good Days)

Mejor largometraje animado

Encanto/ Ganador

Flee

Luca

The Mitchells vs. the Machines

Raya y el último dragón

Mejor maquillaje y peinado

Coming 2 America

Cruella

Dune

The eyes of Tammy Faye /ganadora

House of Gucci

Mejor montaje

Don’t look up

Dune/ Ganadora

King Richard

The Power of the Dog

Tick, tick... Boom!

Mejor actor de reparto

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)/ Ganador

Jesse Plemons (The Power of the Dog)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Mejor banda sonora original

Don’t look up

Dune/ ganadora

Encanto

Madres paralelas

The Power of the Dog

Mejor sonido

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

Mejor diseño de vestuario

Cruella/ Ganadora

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Mejor actriz de reparto

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Judi Dench (West Side Story)

Ariana DeBose (Belfast) /Ganadora

Kirsten Dunst (The Power of The Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Mejor Cortometraje de Acción en Vivo

Ala Kachuu - Take and Run

The dress

The long goodbye /Ganador

On my mind

Please hold

Mejor cortometraje animado

Affairs of the art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper /Ganador

Mejor guion original

Belfast/Ganador

Don’t look up

El método Williams

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Mejor guion adaptado

CODA /Señales del corazón) Ganadora

Drive My Car

Dune

The Lost Daugher

The Power of the Dog

Mejor banda sonora original

Don’t look up

Dune

Encanto

Parallel Mothers

The Power of the Dog





