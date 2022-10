El llamamiento de Vladimir Putin a reservistas para que combatan en la guerra contra Ucrania tuvo otro costado doloroso en Rusia, tras un suicidio que conmocionó a todo el país: el joven rapero Ivan Petunin, de 27 años, decidió no hacer caso al presidente y se quitó la vida en Krasnodar, en protesta contra la invasión.

El chico, más conocido como Walkie, se filmó antes de tomar esta terrible decisión y el video se viralizó en todo el mundo: “Si estás viendo este video, entonces ya no estoy vivo. No puedo tomar el pecado de asesinato sobre mi alma y no quiero hacerlo. No estoy listo para matar por ningún ideal”, comenzó diciendo Petunin.

“Me parece que en los próximos días, la movilización parcial (de reservistas) se convertirá en una movilización total”, señaló en referencia al miedo de que la orden del ex KGB se convirtiera en una reclutación masiva, en un contexto en el que se afirma que el Kremlin planea llamar a un millón de hombres para ganar la guerra con Ucrania.

“Tengo dos brazos, dos piernas, dedo índice para apretar el gatillo de una ametralladora y algunos no ganarán”, agregó el joven rapero.

Mirá el video previo a la muerte del rapero

“No tengo derecho a apretar el gatillo. No estoy dispuesto a tomar las armas y matar a los míos. Perdónenme todos los que me quieren, pero a veces tus principios tienen que morir. Y el último de todos modos”, indicó Petunin.

“Mi decisión final es exactamente cómo voy a morir. Elijo permanecer para siempre en la historia, como alguien que no ha apoyado lo que está pasando y para hacer una protesta final”, concluyó el joven.

Según señalaron medios locales, Walkie fue encontrado sin vida cerca de un edificio de gran altura en Krasnodar.

Hace cinco días había publicado su último material musical junto a otros raperos rusos. En el video invita a escuchar su nuevo álbum lanzado este viernes. “Escucha a algunos de estas canciones para entender qué tipo de persona era yo”, señaló el joven.

“Chicos, nuestro video está disponible. Trabajamos tanto en ello que se nos pasó un poco el plazo, pero el resultado merece la pena. Me encantarían tus retweets”, escribió Walkie en Twitter pocos días atrás.

Luego de que se conociera la triste noticia, su novia publicó una historia en Instagram que decía: “Todo sucedió inesperadamente. Creo que siempre será un tipo brillante y amable al que le encantaba bromear, incluso cuando estaba completamente triste”.

Petunin nació el 24 de mayo de 1995 y se dedicó a desarrollar su carrera como rapero. Como muchos en este ámbito, se hizo conocido por su capacidad de improvisación en las llamadas “batallas de gallaos” y tras años en el ambiente lanzó su disco en 2018 bajo el título de Psíquico, según publica La Nación.