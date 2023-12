Cordobesa en estado crítico en México: la desesperada lucha contra el tiempo de sus allegados

La joven cordobesa que sufrió un grave ACV tras presenciar un homicidio en Playa del Carmen -México- se encuentra en estado crítico. Su familia pide colaboración para poder juntar los casi 20 mil dólares que cuesta la intervención quirúrgica que podría salvarle la vida. También solicitan que las autoridades realicen las gestiones correspondientes para agilizar los tiempos.

Luciano Merchón, amigo de Carolina Soledad Camaño (31) dijo a Radio Universidad que desde Córdoba están haciendo todo lo posible para reunir los fondos y enviarle dinero al hermano de la chica que está en esa ciudad, para que pueda ser trasladada a un centro de mayor complejidad y operada.

“Hasta el momento no hay ninguna novedad, ya han pasado siete días" dijo el joven y relató el peregrinar al que están siendo sometidos los familiares de la chica para lograr el traslado.

"La verdad que bastante burocrático el sistema de salud en México para realizar el traslado que que tienen que hacer. Asimismo, notamos una gran ausencia de las autoridades locales, más que nada en términos nacionales: Cancillería, embajada en México…El consulado está haciendo algunos movimientos, pero lo que estamos viendo es que a las 6 de la tarde como si fuera digamos una labor administrativa, están cerrando las oficinas y de esa manera se pierde un día más todos los días”, relató Luciano.

El amigo de la joven contó que la mejor opción para que Carolina pueda ser operada en un hospital público, es trasladarla hasta la ciudad de Mérida, que queda a cuatro horas de viaje desde Playa del Carmen. “Obviamente por la condición en la que ella está el traslado aéreo es inviable”, remarcó Luciano, salvo que se pudiera hacer en un avión sanitario, sostuvo.

“Para poder ingresarla, por ejemplo, hay que contar con salas de operación, con insumos y obviamente con un neurocirujano que la pueda operar. Lo que está pasando es que no se está agilizando esto y están pasando los días y ella tiene un estado es muy crítico”, dijo Luciano.

En ese marco, sostuvo “necesitamos digamos que la autoridad que se encuentra allá, el cónsul, siga presionando como para que podamos realizar este movimiento porque si bien hay una necesidad en términos monetarios lo que se necesita ahora -estamos hablando de la vida de una persona- es trasladarla y operarla. Después el dinero de alguna forma va a aparecer”, sostuvo el joven.

Luciano contó que ya se han recaudado algunos fondos con los que se podría afrontar el traslado en ambulancia de Carolina hasta Mérida y agregó que supone que en los próximos días “ya tendremos una disponibilidad de dinero como para poder realizar la cirugía”.

El joven hizo hincapié en que necesitan “el apoyo de Cancillería, del Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia de Córdoba” para que intervengan y se agilice el traslado de la chica que se encuentra en estado crítico.

“Es muy burocrático el sistema allá y muy lenta la gestión. Mientras tanto ella permanece sedada en el hospital, pero su estado de salud no mejora”, remarcó Luciano.

Al respecto, el joven sostuvo que no han recibido ayuda de la Embajada de Argentina en México ni de Cancillería. “El cónsul de Playa del Carmen es la única persona que está involucrada en el asunto, pero bueno, la realidad es que no hay solución. No sabemos cuál es la gestión de fondo que están haciendo. No sé si el consulado puede mandar un delegado a Mérida que vaya a investigar dos o tres hospitales, que nos habiliten un hospital para poder trasladarla. Necesitamos una gestión que sea un poquito más más intensa”, sostuvo Luciano.

Por último, el joven indicó que las personas que puedan colaborar con Carolina, en el perfil de Instagram “Todos por Caro MX”, se encuentran los Alias de las cuentas bancarias para que los que puedan “aporten su granito de arena para la causa”.

