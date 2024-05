El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva retiró este miércoles al embajador de su país ante Israel, luego de meses de tensiones entre ambas naciones.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, aún no se ha recibido ningún mensaje oficial del Gobierno federativo de Brasil sobre el asunto. No obstante, el encargado de negocios brasileño fue convocado para este jueves a la sede del ministerio para una reunión sobre el tema.

Lula viene elevando sus críticas a la ofensiva de Israel en Gaza, a la que comparó con el Holocausto a inicios de 2024. Eso motivó al canciller israelí, Israel Katz, a convocar al embajador brasileño al Museo Nacional del Holocausto, en Jerusalén, para una reivindicación pública.

Luego de aquel incidente, el presidente Lula llamó a consultas al embajador Frederico Meyer. Ahora, la acción de este miércoles representa una escalada en los entredichos diplomáticos entre Israel y Brasil.

Por el momento, la cancillería de Brasil no respondió a una solicitud de comentarios sobre si se nombraría a otro embajador.

Por su parte, el diplomático Meyer fue transferido a Ginebra y se unirá a la misión permanente de Brasil ante Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

La Confederación Israelí de Brasil, un grupo proisraelí, dijo en las redes sociales que “lamentaba” la acción

“La medida unilateral del gobierno brasileño nos aleja de la tradición diplomática brasileña de equilibrio y búsqueda del diálogo, y evita que Brasil ejerza su función deseada como mediador y protagonista en Oriente Medio”, se lee en el posteo.

La guerra en Gaza transita su octavo mes de horror, conflicto desatado cuando el grupo miliciano Hamás irrumpió en el sur de Israel el último 7 de octubre, asesinando a unos 1.200 civiles y secuestrando a 250. La ofensiva de Israel, a lo largo de estos 8 meses, dejó una ciudad destrozada y a todos sus habitantes desplazados.

La respuesta israelí provocó al menos la muerte de 36.096 palestinos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre combatientes y civiles.

En febrero, Lula dijo que “lo que ocurre en la Franja de Gaza y al pueblo palestino no se ha visto en ningún otro momento de la historia. En realidad, se vio cuando Hitler decidió asesinar a los judíos”. Lula tocó un punto hiper sensible. La respuesta desde Israel no demoró.

Desde Brasil, el Ministerio de Exteriores celebró el reconocimiento formal de un Estado palestino por parte de Irlanda, Noruega y España. Brasil reconoció al Estado palestino en 2010, con el propio Lula en la presidencia.

“Al instar a todos los demás países que no lo han hecho a reconocer a Palestina como un Estado soberano, Brasil reafirma su defensa de la solución de dos Estados, con un Estado independiente y viable de Palestina viviendo al lado de Israel, en paz y seguridad”, dijo el ministerio en un comunicado.

Israel afirma que su guerra en Gaza es un acto de defensa provocado por el ataque sin precedentes de Hamas y rechaza cualquier comparación de su ofensiva con el Holocausto.

Este miércoles, un alto funcionario israelí dijo que la guerra probablemente tenga lugar hasta finales de 2024.

Las numerosas muertes de civiles, y los reclamos internacionales para un cese del fuego, no han afectado la persistencia y el horror de la guerra.