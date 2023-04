El expresidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, se dirigirá a sus seguidores y militantes desde su mansión de Mar-a-Lago, su domicilio desde que abandonó la Casa Blanca en enero de 2021. Desde allí hará declaraciones tras la imputación que recayó sobre él este martes.

Trump se ha declarado “no culpable” de los 34 cargos por los que ha sido imputado, relacionados con un pago secreto, de 130.000 dólares , realizado en 2016 para -presuntamente- “comprar el silencio” de la actriz porno Stormy Daniels, con quien habría tenido una aventura extramatrimonial.

Lo más relevante de lo sucedido este martes en el juzgado de New York tiene que ver con un hecho inédito: Trump se convirtió en el primer presidente, activo o retirado, imputado por la Justicia de los Estados Unidos

El magnate, uno de los que mantiene viva su intención de ser candidato por el partido Republicano en las próximas presidenciales, recurrió a Truth America , la red social que él mismo creó cuando lo expulsaron de Twitter, para emitir una declaración antes de llegar a la Fiscalía: “Me parece SURREALISTA - WOW, me van a ARRESTAR. No me puedo creer que esto pase en EE UU”, escribió junto a su famoso lema de campaña MAGA, las siglas de “Hagamos América grande otra vez”.

El fiscal de distrito de Nueva York Alvin Bragg, quien impulsó el caso, recordó este martes, tras la imputación del expresidente, que todos los estadounidenses son iguales ante la ley y que falsificar registros para ocultar un delito, como habría hecho el mandatario, es un crimen bajo la ley estadounidense. “Son crímenes sin importar quién lo haga. No lo podemos ignorar” , dijo ante la prensa.

Después de haberse declarado “no culpable”, Trump subió a su avión privado con destino a Florida. Allí planea hacer declaraciones a partir de las 20.00 horas locales, según anticiparon sus abogados.

Con información de El País