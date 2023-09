La vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, criticó las medidas que tomó el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, en el marco de la campaña para las elecciones del 22 de octubre.

Para la funcionaria los programas mediante los cuales se pone algo de dinero en los flacos bolsillos de los argentinos -como la devolución del IVA y el bono de Anses para el nuevo IFE, entre otras- se “suman a los desafíos” que enfrenta la Argentina y será necesario tomar medidas compensatorias para fortalecer la estabilidad de la economía.

En otro tramo de su declaración, la vocera también se refirió a la dolarización que propone Javier Milei e indicó que “no es un sustituto de políticas macroeconómicas sólidas”.

La directora de Comunicaciones del FMI hizo una extenso párrafo sobre la Argentina en su habitual conferencia de prensa en Washington.

Kozack sostuvo que la inflación en Argentina “es muy alta, y está aumentando”, defendió el paquete de políticas acordado con el Fondo, incluida la devaluación, y criticó las últimas medidas anunciadas por Massa en medio de la campaña presidencial.

Al respecto, la funcionaria señaló que las nuevas disposiciones deterioran aún más la ya de por si frágil coyuntura que atraviesa el país y además dio a entender que se deberán tomar medidas para compensar el impacto fiscal de esas medidas, que estimaciones privadas ubican en alrededor del 1,1% del producto bruto interno (PBI).

“La situación económica sigue siendo muy desafiante y compleja. La inflación es muy alta y está aumentando, las reservas son bajas y las condiciones sociales son frágiles”, detalló Kozack, agregando que “las medidas de política adoptadas recientemente y los anuncios suman a los desafíos de la Argentina”, indicó.

"Estamos trabajando para entender mejor y evaluar el impacto de las medidas recientes y la necesidad de compensarlas que podrían ser tomadas para fortalecer la estabilidad y proteger las metas del programa sin sumar a vulnerabilidades futuras”, agregó la vocera.

Cabe recordar que luego de la deuda a cien años que tomó la gestión de Mauricio Macri, el FMI le indicó a Argentina que debe acelerar la reducción del déficit fiscal para bajar la inflación y encarrilar la economía.

En el último informe del Fondo, en agosto, se remarcó la necesidad de “acelerar los esfuerzos de consolidación fiscal”, algo a lo que se comprometió a hacer Massa, aunque las medidas que anunció en el marco de la campaña electoral van exactamente en contra de lo prometido.

La defensa de la devaluación que ordenó el Fondo

Por otro lado, Kozack defendió el paquete acordado por el ministro y su equipo con el FMI al indicar que el “realineamiento” del dólar oficial junto con una política monetaria y una política fiscal “estrictas” son “componentes esenciales” del programa.

Al ser consultada sobre si está prevista una nueva revisión del organismo internacional sobre la economía argentina (en principio se realizaría en noviembre), Kozack dijo que es “demasiado pronto para especular” la fecha precisa de esa auditoría, pero remarcó que “es interés” de la entidad y de sus integrantes seguir trabajando con el país.

“Es interés del Fondo y de sus miembros seguir trabajando junto con la Argentina con el mayor consenso político y social posible para ayudar a asegurar la estabilidad y la prosperidad compartida para el país”, afirmó.

La dolarización que propone Milei

Por último, la vocera se refirió a la propuesta de dolarización del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien junto a su equipo tuvo una reunión con parte del staff del FMI para hablar de sus proyectos.

Al respecto, Kozack señaló que la principal preocupación del Fondo “es asegurar que las políticas macroeconómicas sean consistentes con una transición ordenada”.

“La dolarización requiere importantes pasos preparatorios y no es un sustituto de políticas macroeconómicas sólidas”, sentenció la vocera.

El director para el Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, que está al frente de las negociaciones con la Argentina, había dado un mensaje en el mismo sentido durante una entrevista con el diario El País, en la cual afirmó que la dolarización no sustituye el planteo de ir hacia una política fiscal sostenible.

También dijo que desde el equipo del libertario manifestaron que este proceso no se haría “al día siguiente” de ganar la elección.

“El señor Milei tocó este tema y ellos tienen un plan que están trabajando todavía y yo no me adelantaría en la discusión. Es algo que toma su tiempo. Ellos han hablado de que esto no se haría al día siguiente si es que ganan la elección. Y es algo además que requiere mucho apoyo político que van a tener que buscar”, declaró.

Con información de La Nación