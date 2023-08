Migrantes ecuatorianos denunciaron este domingo problemas para acceder a la plataforma digital del Consejo Nacional Electoral (CNE) para poder ejercer el voto telemático en las elecciones presidenciales y legislativas, informaron medios y autoridades.

En plena jornada de votación, la presidenta del CNE prometió en una aparición pública en la sede del organismo en Quito que los "inconvenientes" experimentados por los votantes expatriados se iban a ir resolviendo.

La candidata presidencial favorita a la victoria, Luisa González, se hizo eco de las denuncias al emitir su voto y llamó al CNE a corregir los errores y garantizar el voto de los ecuatorianos en el exterior.

Antes de los comicios, los migrantes habían exigido que se habilitasen recintos electorales en los países adonde viven más ecuatorianos, puesto que en las elecciones regionales y municipales de febrero pasado ya había habido problemas con el sistema virtual. Sin embargo, las autoridades electorales de Ecuador rechazaron el pedido.

El partido Revolución Ciudadana, de González y del expresidente Rafael Correa, había asegurado que el sistema implementado por el CNE para el voto telemático de los ecuatorianos residentes en el exterior presentaba "graves deficiencias".

"Hago un llamado por nuestros migrantes que no están pudiendo votar en el exterior: que el Consejo Nacional Electoral corrija los errores y permita a los migrantes votar", dijo González a la prensa tras votar en la localidad de Canuto, en el oeste de Ecuador. El exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador Guillaume Long también denunció que no podía votar a través de la plataforma digital.

"¡No puedo ejercer mi derecho al voto! Llevo horas intentando. No señores @cnegobec⁩, el voto telemático no está 'fluyendo'. ¿Se imaginan cuántas personas se van a cansar de esperar 2 o 3 horas? ¿Cuántos votantes van a desistir? Esto se llama supresión del voto", escribió Long en la red social X. Diana Atamaint, presidenta del CNE, dijo en conferencia de prensa en Quito que técnicos estaban trabajando a través de un call centre para atender "de forma personalizada" los problemas que pudieran surgir. "Como CNE garantizamos que estos inconvenientes se van resolviendo de forma particular", explicó la funcionaria, y aseguró que todos los ecuatorianos podrían ejercer su derecho al voto.

Más temprano, el CNE dijo en sus redes sociales que la votación telemática en el extranjero se realizaba "con normalidad" y llamó a los electores a ser "pacientes" con el sistema. "Debido a la alta demanda de sufragantes, exhortamos a los compatriotas a ser pacientes mientras se procesa la información", escribió el CNE en X.