Los ricos usan electricidad o gas para cocinar. Pero el 40% del mundo no tiene acceso a estas fuentes de energía limpias y modernas según la investigación desarrollada por Max Roser para el sitio Our Worl in Data.

La Organización Mundial de la Salud presenta estos datos con la llamada "Escalera energética", que muestra las fuentes dominantes de energía doméstica en diferentes niveles de ingresos. Desde ingresos muy bajos a la izquierda, hasta los ingresos más altos a la derecha.

Los hogares más pobres queman madera y otras biomasas, como desechos de cultivos y estiércol seco. Aquellos que pueden permitírselo cocinan y calientan con carbón vegetal o carbón mieneral, que aún continúa siendo una fuente de energía doméstica en una parte significativa del planeta.

Estos combustibles, desde desechos de cultivos y estiércol a la izquierda, hasta carbón vegetal y carbón en el medio de la visualización, se denominan "combustibles sólidos". Los otros combustibles, en los peldaños más altos de la escala energética, se denominan aquí "combustibles limpios". No es del todo correcta la categorización ya que, en verdad, contaminan: el gas, produce anhidrido carbónico (CO2) y la electricidad hoy en día se produce mayormente con combustibles fósiles, con el mismo resultado. Ocurre que son combustibles que no contaminan el ambiente doméstico en el que se cocina.

¿Por qué es tan importante el acceso a combustibles limpios?

La quema de combustibles sólidos en fogatas abiertas o estufas simples llena la habitación de humo y sustancias químicas tóxicas. Estas fuentes de energía tradicionales exponen a las personas en el hogar, a menudo mujeres y niños, a niveles de contaminación que son mucho más altos incluso que el de las ciudades más contaminadas del mundo. Esta contaminación del aire interior provoca millones de muertes cada año.

Cocinar en cada país

Estos cortes socio económicos y culturales en la producción de la energía con que se cocina se manifiestan al interior de cada nación, pero tienen un claro corte según el nivel de ingresos por país.

Cuando se grafica el porcentaje de la población que tiene acceso a tecnología o energías "limpias" para cocinar en función del producto bruto interno (GDP) per cápita, lo que puede observarse es que hay una correlacción muy directa entre ingresos y acceso a formas de cocinar que no contaminen el entorno doméstico.

Una excepción parece ser Guinea Ecuatorial, que a pesar de su GDP relativamente grande, no supera el 40% de su población cocinando sin contaminar.

Argentina y buena parte del cono sur, están muy cerca del 100% que caracteriza a Japón, gran parte de Europa y Estados Unidos. En el otro extremo, países africanos, Haití y algunos asiáticos encabezan el ranking de naciones con bajos ingresos y pobre acceso a las energías limpias.

No es sólo lo que se come, es también de dónde sale el calor con el que se cocina: La dieta es nutricionalmente más pobre y ambientalmente mucho más peligrosa.