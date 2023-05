Ecuador recibió una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ayudar a canjear hasta US$800 millones de sus bonos soberanos a cambio de impulsar la conservación de las islas Galápagos que, si se concreta, sería el acuerdo más grande de su tipo.

El BID descubrió una garantía financiera estimada en US$85 millones para respaldar un nuevo instrumento de deuda que busca reducir el costo y el riesgo de refinanciamiento de la deuda soberana de Ecuador, según un documento que describe las posibles transacciones publicadas en el sitio web del banco con sede en Washington.

La fianza del BID se entregará junto con una garantía de riesgo político de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés), consigna el documento.

Credit Suisse Group Inc. planea comprar hasta US$800 millones de tres emisiones de bonos de Ecuador con vencimiento entre 2030 y 2040 a precios que oscilan entre 30,5 centavos y 53,25 centavos por dólar, según un anuncio de la oferta del 26 de abril.

Mientras tanto, Ecuador planea recaudar nueva deuda garantizada para financiar esa oferta, dijo el Gobierno en su actual estrategia de deuda a mediano plazo. Un canje de deuda exitoso ayudará a reducir las obligaciones de deuda total de Ecuador, ya que es probable que las notas se vuelvan a comprar con un gran descuento.

Parte de los ahorros que se obtendrán del canje se utilizarán para crear un fondo de conservación y proporcionar ingresos adicionales para proteger los hábitats en las islas Galápagos, según el documento en el sitio web del BID. El plan de recompra de bonos de Credit Suisse está supeditado a varias condiciones, incluida la obtención por parte de Ecuador de una nueva línea de crédito, también dispuesta por el banco suizo.

El Gobierno de Ecuador dijo en un comunicado publicado el 28 de abril que es importante recalcar que si bien esta es una operación del sector privado, es parte de una conversión más amplia de deuda por naturaleza que involucra a la república, la cual tiene como objetivo preservar las islas Galápagos y su ecosistema marino.

Credit Suisse, BID, DFC y Lazard Ltd., que asesora al Gobierno de Ecuador, declinaron realizar comentarios. El Ministerio de Hacienda de Ecuador no respondió a una solicitud de comentarios.

Los canjes de deuda por naturaleza han existido desde la década de 1980, pero han cobrado una nueva vida gracias a un modelo establecido por Credit Suisse y la organización sin fines de lucro estadounidense The Nature Conservancy, que los abre a inversionistas institucionales. En 2021, se unieron para organizar un canje de deuda por naturaleza de US$364 millones para Belice. El año pasado, alcanzó otro trato de US$150 millones para Barbados. El fondo de pensiones sueco Alecta y Nuveen, una unidad de la estadounidense TIAA, invirtieron en tales acuerdos. The Nature Conservancy no está involucrada en el canje de deuda por naturaleza de Ecuador.

El progreso en el acuerdo, propuesto por primera vez en noviembre de 2021, se produce cuando el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, enfrenta un segundo intento de juicio político. Al mismo tiempo, el plan de UBS Group AG para comprar Credit Suisse ha avivado la preocupación sobre el destino de los swaps existentes, como los de Belice y Barbados, y los futuros.

Fuente: Bloomberg.