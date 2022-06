Este miércoles fue una jornada bastante movida para el mercado de las criptomonedas, sobre todo para el bitcoin, la más utilizada en el mundo.

Luego de que durante el martes bajara un 5,5% en la jornada y acumulara un 25% de caída en toda la semana, durante las últimas 24 horas el valor de la criptomoneda siguió en baja.

Durante el miércoles el bitcoin llegó a caer hasta algo más de 20 mil dólares y marcaba, por segundo día consecutivo, su valor mínimo en los últimos 18 meses.

Sin embargo, en apenas una hora logró recuperarse, aunque no del todo. Específicamente, para el mediodía el valor del bitcoin era de US$ 20.289 y para horas de la tarde rebotó y llegó a US$ 21.700, aunque se modifica minuto a minuto.

Eso significó una recuperación de alrededor del 6,6% y se debió a que el Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos anunció la suba de tasas de 75 puntos básicos, el mayor incremento en 28 años.

De esa forma, Wall Street reaccionó positivamente, consecuentemente, el mercado de las criptomonedas también.