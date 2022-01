Luego de la prohibición de que el tenista ingresara a Melbourne para participar del Abierto de Australia, el escándalo que generó la familia de Novak Djokovic y el presidente de Serbia, de donde es oriundo, alcanzó ribetes impensados ​​y peligrosos.

Este jueves, el padre y la madre del deportista brindaron una conferencia de prensa en Belgrado, para cuestionar la manera en que el tenista supuestamente está siendo tratado por el gobierno australiano, luego de que le fuera denegada la visa de ingreso al país por no estar vacunado contra el Covid-19 ni presentar argumentos médicos válidos para quedar exceptuado de la inoculación.

Mientras Novak está recluido en una habitación del Park Hotel, conocido como "el hotel de los gusanos" donde paran los migrantes con problemas de visado en Melbourne, la familia del número uno del mundo no sólo defendió a "Nole" - dijeron que estaba preso en un hotel “sucio” - sino que acusó a Australia de "pisotear al pueblo serbio".

Mirá las primeras imágenes de Novak Djokovic en el hotel de Melbourne

"Novak es Serbia y Serbia es Novak. Están pisoteando a Novak y, por tanto, al pueblo serbio. Querían ponerlo de rodillas, pero no solo a él, sino también a nuestro país. Como Jesús, intentan crucificarlo, subestimarlo, ponerlo de rodillas ", lanzó Srdjan, padre del tenista , que habló en compañía de su mujer, Dijana , y su otro hijo Djordje.

En un discurso totalmente fuera de lugar, trató a las autoridades australianas de "bastardos": "Somos una nación orgullosa, europea y civilizada. Nos bombardearon, nos oprimieron y destruyeron, pero no nos rendimos ni lo haremos jamás. , cuyo representante e ídolo es nuestro Novak. No se rendirá. ¡Está en la cárcel, nuestro Novak es un prisionero de esos bastardos! ".

Cada vez más encendido, el padre del tenista dijo que “Novak fue enviado a prisión. No está detenido, sino en prisión. Le quitaron todo menos el teléfono, no puede lavarse ni cambiarse. Es un prisionero de esos cabrones, la vergüenza. Todo el mundo libertario, levántese, porque esta no es solo una lucha entre Serbia y Novak, esta es una lucha de siete mil millones de personas en el mundo por la libertad de expresión y opinión. Novak no violó ninguna ley. Novak, todos estamos contigo, dijo Srdjan.

Las palabras de la madre del número uno

Tras el discurso del padre de Novak, su mamá Dijana expresó: “Es muy difícil para mí pasar por esto. Nadie se merecía este tipo de trato, y menos él. Esta es una posición política, que no puede jugar, es un escándalo. Colocarlo en hoteles sucios, no tener contacto con nosotros, es un trato inédito”, sostuvo.

Finalmente, la mujer señaló: “Este es un ataque puramente político a Novak, para no convertirse en el mejor de todos los tiempos. Él es un chivo expiatorio para mí, pero también un gran ganador. Es alguien que es un revolucionario y que está cambiando este mundo. Esperamos que se mantenga mentalmente sano y que no pierda sus alas”.

Como si todo esto fuera poco, Djordje fue el encargado de hacer públicas las primeras declaraciones de Novak desde Melbourne: "¡Dios lo ve todo! Mi bendición es espiritual y la de ellos es material", decía el mensaje del tenista, que ya había sido leído ante los medios de comunicación, como informa Kurir en Serbia. Esas fueron las primeras palabras del deportista desde su retención en el aeropuerto.

En Serbia aseguran que Djokovic había pedido pasar el día de Navidad, que se celebra este viernes según las creencias de la iglesia ortodoxa, junto a su equipo y se lo negaron. Dicen también que no le dieron su valija ni la mayoría de sus pertenencias, que están siendo requisadas en el aeropuerto. "Sólo se llevó una bolsa con lo básico para pasar los días en el hotel", aseguraron en el país europeo.

En tanto, el lunes Djokovic tendría la audiencia ante un tribunal en la que intentará revertir la decisión del gobierno de Australia y poder participar del torneo de Melbourne.

Cabe recordar que las autoridades australianas amenazaron con deportar al serbio, luego de que le prohibieran la entrada al país y anularan su visado, por lo que el tenista apeló la decisión ante la justicia.

Las tensiones diplomáticas

El escándalo llegó a la esfera política y provocó un incidente diplomático, ya que el presidente serbio Aleksandar Vucic acusó a las autoridades australianas de "maltrato" al número uno del tenis mundial y consideró que existía una "caza política".

En tanto, el padre del tenista, llamó a otra manifestación de apoyo a su hijo en Belgrado.