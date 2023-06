Tras acudir este martes al hospital Gemelli de Roma, supuestamente para realizarle chequeos de rutina, este miércoles se confirmó que el sumo pontífice argentino deberá ser sometido a una operación quirúrgica abdominal.

De acuerdo a la primera información que se conoce, Francisco deberá ser operado este mismo miércoles ante una posible obstrucción intestinal y deberá permanecer varios días internado.

El Vaticano indicó que el pontífice argentino, de 86 años, estará completamente sedado para el procedimiento y que se aguarda un post operatorio largo.

El líder de la Iglesia Católica acudió al centro médico este miércoles para someterse a una operación intestinal. Esto ocurre a dos años de que se le extirpasen 33 centímetros de colon por una inflamación y estrechamiento del intestino grueso.

Ayer Francisco celebró su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro con normalidad y realizó un recorrido a bordo de su papamóvil saludando a los fieles presentes. Antes, había mantenido dos reuniones, indicaron desde la Santa Sede.

Antecedentes

Francisco estuvo internado durante tres noches a finales de marzo en el mismo hospital afectado por una pulmonía aguda, según explicó él mismo durante el vuelo de regreso de su viaje a Hungría.

“Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta”, dijo al ser preguntado por los motivos de su hospitalización de tres días en el Policlínico Gemelli de Roma.

El 4 de julio de 2021, también en la Gemelli, el Papa fue operado del colon y quedó hospitalizado durante diez días y tuvo una lenta recuperación.

Desde entonces, el papa también ha padecido un problema en su rodilla derecha que le obliga a andar con bastón o con silla de ruedas, pero ha asegurado que no se quiere operar.

Recientemente, el 26 de mayo Francisco tuvo que anular su agenda por tener fiebre, pero el día siguiente reapareció en forma y continuó con sus actividades.

Al pontífice argentino se le extirpó parte de un pulmón cuando era joven. También sufre dolores por ciática y durante el último año ha utilizado una silla de ruedas y un andador por una distensión en los ligamentos de la rodilla.

Agenda papal

Pese a la operación, desde el Vaticano publicaron el itinerario previsto para la visita del papa a Portugal entre el 2 y el 6 de agosto con motivo del Día Mundial de la Juventud.

El programa confirma la habitual agenda apretada de encuentros protocolarios de una visita de Estado, además de varios eventos con jóvenes y un viaje de un día al santuario de la Virgen de Fátima.

Fuente: Fuentes: EFE / ANSA / lanacion.com.ar