Martín Sieburger - especialista de NETGUARD - explicó a CrónicaMatinal, de Canal10, la importancia tomar ciertos recaudos para navegar de manera segura, y hacer un uso responsable de las herramientas de Internet en la vida cotidiana.

"Algo que yo siempre yo escucho mucho con el usuario final y el usuario de todos es la típica frase 'por qué me van a querer atacar a mí' y en realidad no es que quieren atacarme a mí con nombre y apellido, en realidad es que nosotros somos, al no tener sistemas de seguridad grandes, al no tener sistemas de seguirdad (..) en nuestras conexiones, es el punto débil por donde ingresan, y ahí es donde nos terminan hackeando después las redes que nosotros después utilizamos", señaló el experto.

Al respecto, Sieburger hizo hincapié "en el antivirus con firewall (...) que es la protección del punto final, que es el usuario. Con la pandemia se empezó con el home office, con trabajar desde casa y todo empezamos a ver que ya no tenemos esa seguridad en la oficina, esa seguridad en la organización, y toda la gente se conectaba desde su casa, entonces necesitamos darle y llevarle a la gente a la máquina de la casa porque se conectan a nuestra web, hace uso de los sistemas, y ese es el punto débil", señaló el especialista.

Sieburger sostuvo que una de las principales claves de la seguridad, es mantener actualizado el antivirus que se esté usando. "Si son parte de una corporación quienes son encargados de la corporación, tener políticas globales de ese antivirus ese firewall y analizar esas conexiones constantemente", indicó.

Además, indicó que hay que utilizar contraseñas "robustas", no dárselas ni compartirlas con nadie, y cambiarlas frecuentemente por lo menos cada mes y medio. "Cada vez que hay dinero involucrado, datos de la tarjeta de crédito, cualquier cosa de esas, ahí utilizar una contraseña bien robusta y es esa la que hay que cambiar constantemente", aconsejó el experto.

