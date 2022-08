"Vine a renovar carnet de conducir, me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de "incapacitada" en la frente", asi comenzó el hilo de tuits de Florencia.

La mujer, que se definió en su perfil como hincha y socia del Club Atlético Talleres, logró superar el cáncer de mama tras varios meses de tratamiento. Sin embargo, este lunes sufrió un mal momento tras renovar el carnet de conducir.

Cuando fue a iniciar el trámite, le preguntaron: ¿qué pasó con el pelo? Florencia tenía el pelo corto debido a que se le había caído por la quimioterapia.

"Ahí me preguntan cuando fue la última, le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet. Que necesitan apto médico", contó en tuiter la mujer.

Y agregó: "le quise mostrar mis análisis que siempre dieron perfectos (nunca baje defensas) y me dice que no. Le cuento que ya estoy con las pastillas preventivas y nada tampoco".

Florencia salió del lugar, lloró y le mandó un mensaje a su médico para que le diera un apto. Al regresar, pudo tramitar el carnet. Sin embargo, en el carnet le pusieron "cáncer de mama".

"Les digo 'pero ya no tengo, ¿por qué me ponen eso?' y me dicen que el sistema ya lo mandaba así", escribió.

Además, agregó: "si no me veían el pelo corto no preguntaban nada y me lo daban sin drama, como se lo dan a todo el mundo... y sin preguntarles nada".