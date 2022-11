El presidente Alberto Fernández se encuentra en Francia, donde mantuvo un encuentro con su par Emmanuel Macron. Con él conversaron sobre la situación político-económica mundial y sobre lo que esperan para la Cumbre del G20 que se realizará en Indonesia la semana que viene.

Uno de los temas principales de la charla tuvo que ver con la situación entre Rusia y Ucrania y Fernández aseguró que buscarán "encontrar soluciones" al conflicto. Cabe recordar que el mandatario participó del Foro de París por la Paz.

"El pedido de paz no debe ser una propuesta de un país individual", expresó Fernández, y afirmó que insiste para que “la discusión salga del Hemisferio Norte y se traslade a todo el mundo” Buscan que las partes involucradas en el conflicto no utilicen armas nucleares y no bombardeen centrales atómicas.

"Gracias a Dios con Macron nos entendemos muy bien. Confío que algún paso en ese sentido podamos dar en el G20. Pero ya no depende de nosotros dos. Está también de la voluntad de otros", remarcó

Respecto a Macron, también dijo que comparten una “mirada común sobre problemas que afectan a las mejores condiciones del desarrollo humano, temas vinculados al clima, al género, a la discriminación, a la paz, a los derechos humanos también”.

La situación en Venezuela

Por otro lado, Fernández y Macron hablaron de Venezuela y ambos acordaron que intentarán"volver a poner en marcha los mecanismos del Grupo del Contacto de los que Argentina es parte".

"Creo que es un buen inicio para reiniciar las conversaciones y ver de qué manera podemos ir superando los escollos que ha debido enfrentar Venezuela para que rijan ya plenamente los derechos humanos y rija plenamente la democracia", explicó.

"Si los venezolanos se ponen de acuerdo se van a dar cuenta las dos partes, una de las partes lo tiene más claro que la otra me parece, que las sanciones económicas no afectan centralmente al gobierno de Venezuela sino al pueblo de Venezuela", señaló.