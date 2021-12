La cantante y queer pop icon presenta el segundo adelanto de su última producción de estudio, la cual sumada al EP “I. Entusiasmo”, constituirá su tan ansiado álbum.

Javiera Mena lanza una nueva canción antes de cerrar este 2021. El éxito rotundo del EP “I. Entusiasmo” y su edición Deluxe fueron solo el comienzo de lo que la queer pop icon latina tenía preparado para este año.



La cantautora y productora chilena presenta “Dunas”, una canción plagada de sensualidad de la mano de la cantante romántica más célebre de América, Myriam Hernández. Ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre su nuevo lanzamiento, Javiera comenta: “Dunas es una canción inspirada en el sonido ochentero de Prince. Su letra la hace una canción muy sensual, de hecho se me ocurrió invitar a Myriam Hernández a cantarla porque sentí que su interpretación queda perfecta en este mood. Habla sobre el deseo, un deseo no concluido, en imágenes del desierto, es sobre ir hacia algo que no está o algo que no tienes”.

Inspirada por aquella influencia, Javiera retrata un paisaje sonoro en el cual la interacción entre texturas y elementos rítmicos propios del dance pop, se encuentran con ingeniosos recursos vocales y un contenido lírico que invita al deseo. En complemento, la incitación entre ambas voces termina de consolidar la propuesta de Javiera para cautivar a un público inmerso en la sensualidad que evoca este nuevo single.

De la misma manera, Javiera se inspiró en las zonas desérticas de su natal Chile como la tercera y cuarta región para generar la propuesta estética del videoclip que acompaña este lanzamiento. Deseo, misterio y anhelo, son algunos de los recursos que el equipo Javiera utilizó para materializar las ideas de la artista en una pieza de video única. Cabe resaltar una referencia indirecta al videoclip de “El Hombre Que Yo Amo”, el primer gran éxito internacional de Myriam Hernández, en la selección de enfoques y desarrollo del videoclip.



Gira “Entusiasmo Tour”



En la actualidad, la cantante se encuentra realizando su gira “Entusiasmo Tour”, donde recorrerá todo América Latina pasando por Chile, Argentina, Perú, México, Colombia y demás países por confirmar. En este último destino, Javiera participará del Festival Estéreo Picnic, junto a grandes artistas como J Balvin, Foo Fighters, The Strokes, Martin Garrix, DOJA CAT, entre muchos otros.



Esta gira marca el regreso oficial de Javiera a los escenarios tras la pandemia. Es por esto que se espera un reencuentro muy emotivo con sus fans, lleno de nueva música como los tracks comprendidos en su reciente EP “I.Entusiasmo (Deluxe)” y los adelantos de su nueva producción de estudio.