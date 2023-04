Los abogados de Alec Baldwin confirmaron este jueves que los cargos contra el actor por homicidio involuntario fueron retirados.

Baldwin había disparado un arma de fuego durante el rodaje de la película Rust, en octubre de 2022. El incidente terminó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años. Además resultó herido el director del film, Joel Souza.

“Estamos complacidos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y alentamos a una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de este trágico accidente”, dijeron a la cadena de noticias NBC Luke Nikas y Alex Spiro, abogados del actor

Baldwin se había declarado “no culpable” a finales de febrero último. Había sido puesto en libertad bajo la promesa de no poseer ningún arma, no beber alcohol y no hablar con testigos del tiroteo, según relató en ese momento la cadena estadounidense CNN.

El actor disparó en octubre de 2022 a la directora de fotografía de Rust, Halyna Hutchins, durante la grabación de una escena. Aún se desconocen los motivos por los cuales el arma estaba cargada y contenía municiones no permitidas en un set de filmación. Este suceso derivó en la acusación tanto de Baldwin como de la armera, Hannah Gutierrez Reed.

Baldwin dijo en su momento que el arma se disparó accidentalmente y que él no tiró del gatillo. Un informe forense del FBI encontró que el arma no se podría haber disparado a menos que se tirara del gatillo.