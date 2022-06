En una entrevista concedida a Le Monde, Jane Fonda criticó la decisión tomada por los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular el fallo Roe vs Wade de 1973 que garantizaba el derecho al aborto en todo el país desde hace casi 50 años.

La actriz ha sido una de las grandes figuras de la lucha de las mujeres desde los años 70 y, junto a las históricas feministas Gloria Steinem y Robin Morgan, fundó el Women’s Media Center (Centro de medios de la Mujer).

La noticia de la derogación del derecho al aborto le llegó mientras estaba filmando una película en Europa y, al ser consultada sobre la decisión de la Corte, respondió:“Me enferma. ¿Realmente mi país se ha unido al grupo de los países atrasados que aún tienen una visión cuasimedieval del papel de las mujeres? Es más que chocante, es casi inconcebible".

En ese sentido, la reconocida actriz criticó duramente al máximo tribunal de Justicia de su país:

“La Corte Suprema (de los Estados Unidos) perdió toda credibilidad –declaro jane Fonda a Le Monde- y se ha vuelto una cloaca de la extrema derecha. La mayoría de mis amigas están prácticamente de duelo."

"Algunas me han preguntado si pensaba permanecer en Europa, y si fuera joven me lo pensaría. A pesar de ello no quiero permanecer en la retaguardia, quiero luchar”, agregó Fonda.

Consultada acerca de las luchas actuales del feminismo en su país, que según algunos se han reducido a los temas de acoso y al #MeToo dejando de lado las conquistas de los derechos adquiridos en la segunda ola feministas de los años 60 y 70, la actriz afirmó: “No creo que el movimiento feminista pueda reducirse a un hashtag, los avances a los que ha llegado, los valores que encarna, están profundamente arraigados en las norteamericanas, cualquiera sea su edad y esto no va a cambiar. Somos más fuertes y es por eso que quieren que no podamos decidir sobre nuestro cuerpo, quieren conservar el control, tienen miedo”.

Las reacciones de la Corte Suprema no se han hecho esperar. En numerosos países se están llevando a cabo acciones de repudio a esta decisión y de solidaridad con las protestas.

En Argentina se juntan firmas a través de un formulario que dice:

“Nos enorgullece solidarizarnos con quienes trabajan incansablemente para defender y ampliar el acceso a la atención y los derechos de salud sexual y reproductiva en Estados Unidos, incluido el derecho al aborto. Somos un movimiento global unido de organizaciones y personas valientes: activistas, artistas, juristas, prestadoras de servicios de salud, jóvenes y personas líderes comunitarias, políticas, sociales y espirituales dedicadas a trabajar por un mundo con atención y derechos de salud sexual y reproductiva para todas las personas.

Hemos visto las consecuencias globales de restringir el acceso al aborto: no detiene la necesidad de atención y perjudica especialmente a quienes ya se enfrentan a barreras sistémicas para la atención de salud. Socavar la autonomía corporal básica también perjudica la salud, los derechos humanos, el bienestar económico, la libertad y la igualdad de género. Desde todo el mundo, observamos lo que ocurre en Estados Unidos y nos solidarizamos contra las amenazas inmediatas y futuras a los derechos sexuales y reproductivos en todas partes. Todas las personas merecen tener acceso al aborto legal y el derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, su vida y su futuro."

El texto, que también está disponible en inglés y en francés, ya ha sumado cientos de miles de firmas.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina convocaron a una concentración para este lunes frente a la Embajada de Estados Unidos. "Llamamos a una acción de repudio a la derogación del fallo Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema –dicen desde la Campaña- y en apoyo a las feministas norteamericanas en lucha"

Se suman al pañuelazo numerosos colectivos feministas y organizaciones sociales y políticas que consideran que este retroceso es un peligro que podría extenderse.