El actor mexicano Juan Pablo Medina sorprendió con fotografías y una entrevista donde habla de su recuperación y todo lo que tuvo que atravesar en estos últimos meses.



"Feliz de compartirles este episodio en mi vida. Estoy muy agradecido con todos ustedes por su apoyo y buenas vibras, aquí les cuento un poco lo que ha sido este proceso, de aquí en adelante vamos con todo claro que si!!", expresó en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía donde se lo ve sonriendo recostado sobre el pasto con pantalones cortos, dejando ver su prótesis en la pierna derecha.



Ver: Juan Pablo Medina, actor de "La Casa de las Flores", fue operado de urgencia

El actor brindó una entrevista exclusiva a la revista GQ México, donde habló de todo, y mostró la prótesis que le colocaron luego de sufrir la amputación de su pierna derecha. El pasado 15 de julio se encontraba en el set de filmación cuando comenzó a sentir malestar y fue trasladado al hospital. Allí, lo primero que se le diagnosticó fue una intoxicación, pero luego ese diagnóstico cambió, finalmente lo que padeció el artista internacional, fue un "infarto silencioso". Los médicos tuvieron que tomar la drástica solución de amputar su pierna para salvarle la vida.



Medina de 44 años, explica en la entrevista que en todo momento fue consultado sobre las decisiones que tenía que tomar y que era consciente de que su vida corría peligro. “Empezamos a hablar de la decisión desde antes de que se hiciera la intervención médica y eso hizo toda la diferencia. Es necesario entenderlo y que los especialistas te apoyen. Es algo muy cabrón, pero pude contar con esa ayuda. Nunca tomé terapia en mi vida y ahora estoy decidido a no dejarla por nada”, detalló en el diálogo con el medio.

Además, compartió: “Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva".



El actor mexicano también confesó que en este tiempo ha tenido altibajos pero la ayuda de sus seres queridos ha sido fundamental. Su pareja Paulina Dávila lo acompaña en todo momento y lo ayudó a buscar una prótesis, la mejor que se pueda encontrar, con tecnología megatrónica.

“Por el momento mi recuperación va muy bien. Yo pensé que en chinga caminaría con la prótesis, pero no es así. Estoy reaprendiendo”, expresó en la entrevista.

Juan pablo Medina trabajó en series como Soy tu fan, La casa de las flores, Se busca papá, El club de los idealistas, Amor de mis amores, Treintona, soltera y fantástica, entre otros proyectos.



Mirá la entrevista de Juan Pablo Medina en la revista GQ México: