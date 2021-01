U.S. House: Debate on Impeachment Resolution Against President Trump

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, aprobó el pedido de juicio político contra el presidente saliente, Donald Trump, acusado de "incitar a la insurrección" tras los hechos de violencia protagonizado por sus partidarios en el asalto al Capitolio, que dejó el trágico saldo de 5 personas muertas.

El artículo de juicio político, presentado el lunes, destacó las afirmaciones formuladas por Trump de que ganó las elecciones del 3 de noviembre, así como el discurso que pronunció el 6 de enero en Washington ante sus partidarios antes de que estos irrumpieran a la fuerza en el Capitolio.

Los demócratas hicieron pesar la mayoría en dicha Cámara. De hecho, en la previa de la sesión David Cicciline, adelantó que "contaban con la cantidad de votos suficientes" para lograrlo.

Trump llamó hoy a la calma a sus seguidores y aseguró que se opone a cualquier violencia, mientras el Congreso debate su acusación por alentar el asalto al Capitolio hace una semana.

"A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que NO debe haber violencia, NO transgresión de la ley y NO vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo represento, y no es lo que Estados Unidos representa. Hago un llamado a TODOS los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias", es el contenido del escueto comunicado.

El polémico mandatario se convirtió en el primero en la historia de su país en ser sometido a juicio político dos veces durante su mandato. En febrero del 2020, el Senado lo absolvió tras ser acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

El próximo paso tendrá lugar en el Senado, donde tiene que lograr una mayoría agravada de dos tercios de sus integrantes para la destitución de Trump, a días del traspaso del mando, que está previsto para el próximo 20 de enero, y al que el magnate ya anunció que no asistirá.