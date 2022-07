La semana pasada una misión de legisladores de izquierda se reunió en Costa Rica para llevar adelante una serie de actividades con el fin de mostrar al mundo las terribles violaciones a los derechos humanos que está llevando adelante el régimen de Daniel Ortega.

La legisladora cordobesa Luciana Echevarría contó que realizaron múltiples actividades en el país limítrofe con el que gobierna Ortega, entre ellas, una multitudinaria caravana en San José de Costa Rica hasta el paso fronterizo Peñas Blancas.

"No teníamos muchas expectativas porque hasta el momento ante todas las presentaciones que habíamos hecho y gestiones diplomáticas el gobierno de Ortega había mantenido silencio (..) Nos encontramos que no sólo no nos dejaron ingresar al país, sino que Ortega hizo un despliegue descomunal de más de 300 militares en el paso fronterizo, incluso por parte de la policía migratoria de Costa Rica decían que había apostado francotiradores", contó Echevarría a Radio Universidad.

"El mensaje era que ni siquiera no acerquemos al puesto migratorio, y de hecho se dio un cierre de esta frontera que es una frontera económica por un rato, en el cual el gobierno no dejó ni entrar ni salir a nadie", dijo la legisladora.

Por otro lado, remarcó la violencia que se vive en el país centroamericano: "La verdad que fue una situación tensa. (..) Sabemos la gravedad de los hechos que suceden en Nicaragua, pero todo este despliegue militar y ese gesto tan intimidatorio lo termina de poner en su lugar, y lo que efectivamente se está viviendo de que es una dictadura".

Echevarría contó que la caravana tuvo un impacto importante en toda la región, ya que luego de la misma esposas de presidenciables detenidos en calidad de presos políticos, tomaron contacto con parlamentarios de izquierda para pedirles ayuda ante el avance de la dictadura y la violación de los derechos humanos en su país. "Hay siete líderes opositores que están privados de su libertad", agregó la legisladora.

"Generó mucha expectativa, no tanto el ingreso, sino el hecho de que una comisión de estas características (incluso conformada esencialmente por parlamentarios y referentes de izquierda con todo lo que eso significa) de poder desenmascarar a un régimen que hace todo lo que hace en nombre del antiimperialismo, del socialismo", sostuvo Echevarría.

La cordobesa señaló, además, que no sólo quieren subrayar la existencia de cientos de presos políticos, "sino de los asesinados (...) Hace pocos días uno de los referentes de esas revueltas que se había logrado exiliar fue secuestrado en Costa Rica, cuyo cuerpo apareció tirado en Honduras", contó.

Por otro lado, enumeró que "hay más de 600 organizaciones de la sociedad civil proscriptas Hace poquitos días una congregación de la Madre Teresa de Calcuta fueron expulsadas del país: 14 monjas que hace más de 40 años" que están en Nicaragua.

"También hace pocos días el régimen de Ortega tomó por la fuerza cinco municipios que todavía estaban en manos de sectores que no eran del frente sandinista", dijo Echevarría.

Los pasos a seguir para presionar al dictador

Echevarría contó que la idea de la Comisión es lograr "hacer un informe que pueda documentar todas estas cosas y que pueda a nivel internacional denunciar, masificar y también aumentar la presión hacia todas las organizaciones, gobiernos y organismos que puedan realmente hacer algo en contra de este régimen porque la situación es tremenda".

La legisladora de izquierda relató su asombro por las atrocidades cometidas: "La verdad que estar acá, in situ, poder en un contacto directo poder escuchar todos estos relatos es realmente desgarrador", sostuvo.

"Esto es un primer paso (...) hay una serie de iniciativas pensadas y no descartamos poder hacer otra caravana, más grande, más masiva, pero también lo del informe me parece que va a ser importante porque hasta el momento no existe una sistematización de todos los aspectos que hacen a este régimen represivo", contó a Radio Universidad.

Echevarría señaló que en San José de Costa Rica "hay medio millón de exiliados, y también los hay en Estados Unidos y otros países".

"Queremos ser una voz también exigiendo a los gobiernos que se dicen progresistas (...) en Latinoamérica, en Colombia, en Perú en Chile. Nuestro propio gobierno en Argentina se dice progresista y con Nicaragua tiene una posición más que vacilante, me parece que un espacio de la izquierda pueda decir lo que está pasando ahí, abre un debate", concluyó la legisladora cordobesa,

