La pelea menos pensada: acusaron a Villarruel de xenófoba por sus dichos sobre la banda BTS

En medio de una de las campañas electorales más violentas de la historia de Argentina, este martes el club de fans de la banda de K-pop BTS lanzó un comunicado en las redes sociales donde acusó a Victoria Villaruel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, de xenófoba.

Los usuarios rescataron tweets que la compañera de Javier Milei escribió en el 2020 en respuestas a otros usuarios. Ahora, a días de la elección, el grupo de fans reflotó los mensajes.

Todo empezó con un comentario de la usuaria Luciana Sabina, quien consideró que el nombre de la banda coreana, BTS, se parecía al de una obra social. “O de enfermedad de transmisión sexual”, respondió Villarruel en Twitter.

Este no fue el único comentario que despertó de la ira de los fanáticos. En otro tweet, en respuesta a una publicación que ya fue eliminada, Villarruel respondió: “pedile a un coreano de pelo verde que te tire un dardo tranquilizante”.

Otro de los llamativo mensajes de la candidata libertaria que se conoció durante esta semana dice: “Ay no... el coreano rosado no me gusta nada...”. Con esas palabras, Villaruel hacía alusión al artista Kim Nam-joon, conocido de manera artística como RM y líder de BTS.

Aunque en 2020 la compañera de Milei fue blanco de críticas por sus comentarios, Villarruel se burló de la situación y no hizo caso a las reacciones negativas que había generado en muchos de sus seguidores. “Jajaja lo que me estoy riendo con uds. no tiene nombre. ¡¡¡Si sabía que iban a saltar así por un coreano de pelo rosado hubiera arrancado antes!!!”, contestó desafiante.

Debido a la gran repercusión que tomaron sus viejos mensajes, la diputada nacional de La Libertad Avanza le envió un mensaje de disculpas a la usuaria con la que había hablado hace más de tres años. “Luciana, disculpá esta avalancha de notificaciones por charlas graciosas propias de twitter de hace mil años”, sostuvo.

La viralización de estos viejos mensajes de Villarruel provocó el inmediato repudio de la cuenta de Twitter “BTS En ARGENTINA” -@BTSenARG-, desde la cual este martes los fanáticos de BTS en Argentina difundieron un comunicado con fuertes críticas para la referente libertaria, y además pidieron a sus seguidores que leyeran “atentamente” la información.

“El mensaje que transmite BTS es siempre el respeto hacia todos y uno mismo. Por ende, las fanbases argentinas, repudiamos los dichos de odio y xenofobia hacía la imagen de BTS, pronunciados por la candidata Victoria Villarruel”, expresaron.

“No esperamos las disculpas correspondientes, debido a sus recientes respuestas. Dada la situación actual, pedimos a la ARMY que por favor denuncie los tweets que contienen estos dichos repudiables”, agregaron y pidieron en no caer en “provocaciones”.

El que estuvo durísimo con su respuesta fue Alejandro Kim, ex vicepresidente de la Cámara de empresarios coreanos en Argentina, quien tildó a la candidata libertaria de racista e ignorante. “Yo sé que se te van los días reuniéndote con genocidas, pero BTS mueve medio punto del PBI de Corea del Sur. Si Jimin y el pelo rosa no te caen bien podés probar con Seokjin, que está haciendo la colimba. Felicidades! Fusionaste xenofobia, racismo e ignorancia en 200 caracteres”, respondió furioso.

Cuál es la importancia del grupo BTS

El Pop de Corea del Sur o K-Pop se ha expandido como parte de la cultura contemporánea y es uno de los géneros musicales más exitosos del planeta. La boyband de k-pop BTS, en particular, cuenta actualmente con los mayores récords de ventas desde los Beatles y con el récord de encabezar, al mismo tiempo, los rankings de las canciones más escuchadas en iTunes en 103 países.

Pero no se puede hablar de la Bangtan Boys sin hablar de su colosal cantidad de seguidores (estimada en más de 50 millones de fans) que se llama a sí mismo "ARMY" y la dinámica particular que tienen como comunidad virtual.

A través de las redes sociales, el Army de BTS lleva a cabo masivas intervenciones para instalar temas, salir en defensa de sus ídolos o posicionarse sobre problemáticas, como fue: el saboteo masivo contra una app de denuncia policial tras el asesinato de George Floyd en 2020; la crítica de kpopers al racismo propiciado por el partido político español VOX; o el contundente boicot a través de TikTok al primer acto de campaña de Donald Trump, publicaron en La Tinta Córdoba. Habría que avisarle a Villarruel.