El estado de Río Grande do Sul, en Brasil, y en especial su capital, Porto Alegre, viven una tragedia histórica por las inundaciones récords que azotan desde hace poco más de una semana.

Ya son 83 muertos y 111 desaparecidos por las inundaciones. Además, alrededor de 129 mil personas debieron abandonar sus hogares.

Este lunes gran parte de la ciudad capitalina se quedó sin agua, electricidad y ni suministros.

A eso se suman los bloqueos en las salidas a los municipios vecinos e inundaciones de zonas históricas, como el Mercado Municipal.

En tanto, a pesar de la ayuda oficial del gobierno de Lula Da Silva, los vecinos construyen una red de apoyo recaudando donaciones para ayudar a los afectados por las fuertes lluvias y perspectivas de mejora en los próximos días son bajas.

Paulo Nunes, periodista de Radio Guaiba, de Porto Alegre, contó que el que vive en esa ciudad o en el estado de Río Grande Do Sul, están atravesando una situación ya decretada como de “Estado de Calamidad Pública por los gobiernos locales. Sigo en este momento caminando por la rambla de Guaíba en Porto Alegre donde están a todo movimiento pasando los coches de ejército de cuerpo de Cuerpo de Bomberos, de Policía, de voluntarios con jet sky, llevando barcos al punto de Usina de Gasómetro, desde donde salen las embarcaciones para buscar a las personas que están en las islas de Porto Alegre y no tienen la posibilidad de salir des ella para llegar a otro punto de la ciudad”, un punto donde no haya agua.

En diálogo con Radio Universidad, el periodista contó que el río Guaíba está en su nivel récord: “marcando 5 metros y 29 centímetros de agua. Hay una elevación amplia (..) el nivel normal de río es de 2,50 metros, en niveles de inundación de 3 metros y hoy, en este momento la revisión que se ha realizado hace 20 minutos marcó 5,29 metros. Se elevó sobre la ciudad”, remarcó Nunes.

Además, relató que desde el lunes por la noche los gobiernos local “hay un informe para que las personas puedan evacuar, puedan dejar a ciudad. Estamos viviendo esto. Hoy Porto Alegre amaneció como una ciudad desierta”, con pocas personas que están habitándola, principalmente en las zonas próximas a los ríos".

Mirá las imágenes tomadas desde un helicóptero:

Nunes explicó que no hay electricidad, que la señal para los móviles es mala, por lo que hay mucha dificultad para las comunicaciones.

Según el último balance disponible, hay 850 mil personas afectadas de un total de 11 millones de habitantes del Estado de Río Grande Do Sul.

Y confirmó que el número de muertos informados oficialmente es de 83 “y asegura el gobierno que va a seguir creciendo”, contó el periodista.

A la vez, dijo que hay 111 personas desaparecidas, de acuerdo al reporte el lunes por la noche. A la vez, señaló que hay un número total del 60% por ciento del Estado afectado: tiene 469 ciudades, de las cuales 345 fueron afectados por las inundaciones desde los últimos días", detalló Nunes.

El pronóstico de los expertos indica que van a ser necesarios “cerca de 20 días para bajar los niveles de agua”. En tanto, este martes había sol en la región, pero para el miércoles se pronostica nuevamente lluvia en todo el Estado.

Escuchá la nota completa: