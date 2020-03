El presidente de Chile Sebastián Piñera promulgó este lunes la Ley Gabriela. Sin embargo, el mandatario fue duramente criticado tras una serie de afirmaciones sobre el femicidio.

La nueva normativa amplía el delito de femicidio para cualquier homicidio por razones de género. Es decir, la ley incluye como femicidios a homicidios cuyos perpetradores tengan relación o no con la víctima. Las penas para este delito van de 15 años y un día a 40 años.

"Si la hubiésemos tenido antes, quizá muchos casos que siguen ocurriendo se hubieran evitado", declaró el mandatario durante un discurso.

Y agregó: “a veces no es sólo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra".

Tras ser criticado en redes sociales, el Presidente escribió en Twitter: "Las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad.Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerancia 0 con todo abuso o violencia contra mujeres".