Este domingo se entregan los premios otorgados por la asociación de críticos de las principales publicaciones y revistas estadounidenses.

Entre los nominados, se encuentra la multipremiada producción nacional “Argentina, 1985”, que viene de ganar el Globo de Oro como Mejor Película Extranjera, precisamente la misma terna que la tiene de nuevo entre las favoritas de la Broadcast Film Critics Association.

El drama histórico que retrata el Juicio a las Juntas es dirigido por Santiago Mitre y obtuvo también nominaciones en los Premios Goya y Bafta. Viene cosechando premios y aplausos en el recorrido por festivales internacionales como en Venecia, donde ganó el premio de la crítica (FIPRESCI) y San Sebastián, en el que obtuvo el Premio del Público. También en La Habana, donde ganó mejor actuación masculina (Ricardo Darín), dirección artística (Micaela Saiegh) y guion (Llinás y Mitre), entre otros.

También, la serie “Mejor llama a Saul” obtuvo numerosas nominaciones.

¿Dónde se transmite la gala de premios?

La 28ª edición de los premios Critics Choice Awards, se realizará en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles con la conducción de la actriz, presentadora y comediante estadounidense Chelsea Handle y contará con comentarios en vivo para América Latina de los presentadores mexicanos Ileana Rodriguez y Rafael Sarmiento.

La ceremonia se podrá ver este domingo en TNT y HBO Max, desde las 21.

Por su lado, los contenidos que se pueden ver en la plataforma de HBO Max lideran la lista de nominados.

Warner Bros. Discovery obtuvo 31 nominaciones, incluyendo 21 para HBO Max (15 de HBO y 6 Max Originals). Además, en las categorías cinematográficas, Warner Bros. obtuvo 10 nominaciones.

Algunos de los títulos nominados que están disponibles en HBO Max, son:

La Casa del Dragón: la serie cuenta con 3 nominaciones: Mejor Serie de Drama, Mejor Actriz en Drama (Milly Alcock) y Mejor Actor de Reparto en Drama (Matt Smith).

Euphoria: compite en la categoría Mejor Serie de Drama, y a su vez cuenta con la nominación de Zendaya como Mejor Actriz en Drama.

Barry: cuenta con 3 nominaciones, incluida Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor en Comedia (Bill Hader) y Mejor Actor de Reparto en Comedia (Henry Winkler).

Hacks: Mejor Serie de Comedia y Mejor Actriz en Serie de Comedia (Jean Smart).

The Survivor: cuenta con dos nominaciones, que incluyen Mejor Película para televisión, así como Mejor actor en miniserie (Ben Foster).

The White Lotus: la sátira social que sigue las hazañas de varios huéspedes y empleados, tiene nominada a Jennifer Coolidge como Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama.

Elvis: cuenta con varias nominaciones: Mejor Película, Mejor Actor (Austin Butler), Mejor Director (Baz Luhrmann), Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado. La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Butler) a través del prisma de su complicada relación con el coronel Tom Parker (Hanks), su enigmático manager.

The Batman: está nominada como Mejor Maquillaje y Peinado, Mejores Efectos Visuales y Mejor Banda Sonora.

Por último, García! y My Brillant Friend compiten por liderar la Mejor Serie de Lengua Extranjera.

Conocé uno por uno, todos los nominados:

CINE

Mejor Película

Avatar: El Camino del Agua

Babylon

Los espíritus de la isla

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

Glass Onion: un misterio de Knives Out

RRR

Tár

Top Gun: Maverick

Ellas dicen

Mejor actor

Austin Butler – Elvis

Tom Cruise – Top Gun: Maverick

Colin Farrell – Los espíritus de la isla

Brendan Fraser – La Ballena

Paul Mescal – Aftersun, atardecer

Bill Nighy – Living

Mejor actriz

Cate Blanchett – Tár

Viola Davis – La mujer rey

Danielle Deadwyler – Till

Margot Robbie – Babylon

Michelle Williams – Los Fabelman

Michelle Yeoh – Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actor de reparto

Paul Dano – Los Fabelman

Brendan Gleeson – Los espíritus de la isla

Judd Hirsch – Los Fabelman

Barry Keoghan – Los espíritus de la isla

Ke Huy Quan – Todo en todas partes al mismo tiempo

Brian Tyree Henry – Resurgir

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett – Pantera Negra: Wakanda por Siempre

Jessie Buckley – Ellas Dicen

Kerry Condon – Los espíritus de la isla

Jamie Lee Curtis – Todo en todas partes al mismo tiempo

Stephanie Hsu – Todo en todas partes al mismo tiempo

Janelle Monáe – Glass Onion: un misterio de Knives Revelación

Frankie Corio – Aftersun, Atardecer

Jalyn Hall – Till

Gabriel LaBelle – Los Fabelman

Bella Ramsey – La vida de Catherine

Banks Repeta – El Tiempo Del Armagedón

Sadie Sink – La Ballena

Mejor elenco

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempoe

Los Fabelman

Glass Onion: un misterio de Knives Out

La Mujer Rey

Ellas Dicen

Mejor dirección

James Cameron – Avatar: El Camino del Agua

Damien Chazelle – Babylon

Todd Field – Tár

Baz Luhrmann – Elvis

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Todo en todas partes al mismo tiempo

Martin McDonagh – Los espíritus de la isla

Sarah Polley – Ellas Dicen

Gina Prince-Bythewood –La Mujer Rey

S. S. Rajamouli – RRR

Steven Spielberg – Los Fabelman

Mejor comedia

Los espíritus de la isla

Bros

Todo en todas partes al mismo tiempo

Glass Onion: un misterio de Knives Out

Triángulo de tristeza

El insoportable peso de un talento descomunal

Mejor film animado

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Gato con botas: el último deseo

Red

Wendell y Wild

Mejor film en lengua extranjera

Sin novedad en el frente

Argentina, 1985

Bardo

Close

Decision to Leave

RRR

Mejor canción

“Carolina” – Taylor Swift / La Chica Salvaje

“Ciao Papa” – Guillermo del Toro’s Pinocchio

“Hold My Hand” – Lady Gaga / Top Gun: Maverick

“Lift Me Up” – Rihanna / Pantera Negra: Wakanda por Siempre

“Naatu Naatu” – M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj / RRR

“New Body Rhumba” – LCD Soundsystem / Ruido de fondo

TELEVISIÓN

Mejor serie - Drama

Andor (Disney+)

Bad Sisters (Apple TV+)

Better Call Saul (Netflix)

The Crown (Netflix)

Euphoria (HBO Max)

The Good Fight (Paramount+)

La casa del dragón (HBO Max)

Severance (Apple TV+)

Yellowstone (Paramount+)

Mejor serie - Comedia

Abbott Elementary (Star+)

Barry (HBO Max)

El oso (Star+)

Better Things (FX)

Ghosts (CBS)

Hacks (HBO Max)

Nuevo, pero no tanto (Reboot) (Star+)

Reservation Dogs (Star+)

Mejor Miniserie

The Dropout (Star+)

Gaslit (Lionsgate+)

The Girl from Plainville (Lionsgate+)

The Offer (Paramount+)

Pam & Tommy (Star+)

Estación Once (HBO Max)

This Is Going to Hurt (AMC+)

Por mandato del cielo (Star+)

Mejor película para televisión

Fresh (Star+)

Depredador: La presa (Star+)

Ray Donovan: The Movie (Paramount+)

The Survivor (HBO Max)

Three Months (Paramount+)

Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Mejor actor en serie dramática

Jeff Bridges – The Old Man (Star+)

Sterling K. Brown – This Is Us (Star+)

Diego Luna – Andor (Disney+)

Bob Odenkirk – Better Call Saul (Netflix)

Adam Scott – Severance (Apple TV+)

Antony Starr – The Boys (Prime Video)

Mejor actriz en serie dramática

Christine Baranski – The Good Fight (Paramount+)

Sharon Horgan – Bad Sisters (Apple TV+)

Laura Linney – Ozark (Netflix)

Mandy Moore – This Is Us (Star+)

Kelly Reilly – Yellowstone (Paramount+)

Zendaya – Euphoria (HBO Max)

Mejor actor en serie de comedia

Matt Berry – What We Do in the Shadows (Star+)

Bill Hader – Barry (HBO Max)

Keegan-Michael Key – Nuevo, pero no tanto (Reboot) (Star+)

Steve Martin – Only Murders in the Building (Star+)

Jeremy Allen White – El oso (Star+)

D’Pharaoh Woon-A-Tai – Reservation Dogs (Star+)

Mejor actriz en serie de comedia

Christina Applegate – Muertos para mí (Netflix)

Quinta Brunson – Abbott Elementary (Star+)

Kaley Cuoco – The Flight Attendant (HBO Max)

Renée Elise Goldsberry – Girls5eva (Peacock)

Devery Jacobs – Reservation Dogs (Star+)

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Mejor actor en miniserie

Ben Foster – The Survivor (HBO)

Andrew Garfield – Por mandato del cielo (FX)

Samuel L. Jackson – The Last Days of Ptolemy Grey (Apple TV+)

Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Sebastian Stan – Pam & Tommy (Star+)

Ben Whishaw – This is Going to Hurt (AMC+)

Mejor actriz en miniserie

Julia Garner – Inventando a Anna (Netflix)

Lily James – Pam & Tommy (Star+)

Amber Midthunder – Depredador: La presa (Star+)

Julia Roberts – Gaslit (Lionsgate+)

Michelle Pfeiffer – The First Lady (Paramount+)

Amanda Seyfried – The Dropout (Star+)

Mejor actor de reparto en serie dramática

Andre Braugher – The Good Fight (Paramount+)

Ismael Cruz Córdova – El señor de los anillos: los anillos de poder (Prime Video)

Michael Emerson – Evil (Paramount+)

Giancarlo Esposito – Better Call Saul (Netflix)

John Lithgow – The Old Man (Star+)

Matt Smith – La casa del dragón (HBO Max)

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Milly Alcock – La casa del dragón (HBO Max)

Carol Burnett – Better Call Saul (Netflix)

Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO Max)

Julia Garner – Ozark (Netflix)

Audra McDonald – The Good Fight (Paramount+)

Rhea Seehorn – Better Call Saul (Netflix)

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Brandon Scott Jones – Ghosts (CBS)

Leslie Jordan – Call Me Kat (HBO Max)

James Marsden – Muertos para mí (Netflix)

Chris Perfetti – Abbott Elementary (Star+)

Tyler James Williams – Abbott Elementary (Star+)

Henry Winkler – Barry (HBO Max)

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Paulina Alexis – Reservation Dogs (Star+)

Ayo Edebiri – El oso (Star+)

Marcia Gay Harden – Uncoupled (Netflix)

Janelle James – Abbott Elementary (Star+)

Annie Potts – Young Sheldon (Prime Video)

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary (Star+)

Mejor actor de reparto en miniserie

Murray Bartlett – Bienvenidos al Chippendales (Star+)

Domhnall Gleeson – The Patient (FX)

Matthew Goode – The Offer (Paramount+)

Paul Walter Hauser – Black Bird (Apple TV+)

Ray Liotta – Black Bird (Apple TV+)

Shea Whigham – Gaslit (Lionsgate+)

Mejor actriz de reparto en miniserie

Claire Danes – Fleishman Is in Trouble (FX)

Dominique Fishback – The Last Days of Ptolemy Grey (Apple TV+)

Betty Gilpin – Gaslit (Lionsgate+)

Melanie Lynskey – Candy (Star+)

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Juno Temple – The Offer (Paramount+)