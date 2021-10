El cantante británico Ozzy Osbourne, tiene su propio show y canal en la plataforma streaming radiofónica Sirius XM, con suscripción paga.

Allí, dio detalles de su próximo álbum, como por ejemplo que está trabajando con Tony Iommi y Zakk Wylde (que trabaja habitualmente) pero también con Eric Clapton y Jeff Beck. Aunque generacionalmente no desentona, ya que todos son artistas británicos que ayudaron a fundar géneros importantes relacionados con la guitarra en períodos similares, la idea de ver a Clapton trabajando con Ozzy es muy interesante.

Ozzy les da gran libertad para que sus colaboradores canten o toquen lo que deseen: “Simplemente escribes la canción y les pides que canten (o toquen) lo que (les das). Lo bueno es que es interesante trabajar con otra persona. Pero lo malo es que si no funciona, no puedes (dejarlo pasar) porque se van a enojar". Y sobre la colaboración de Clapton también ha hecho algunos comentarios, como que el solo es "muy bueno" y que la letra, aunque no le convencía inicialmente por tratar acerca de Jesús, finalmente le gustó.

También están en la batería Taylor Hawkins (Foo Fighters) y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) y en el bajo Robert Trujillo (Metallica).



(Fuente www.guitarristas.info)