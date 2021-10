Ya se puede ver el tráiler completo de "The Batman", la nueva películas del superhéroe de Ciudad Gótica.



El adelanto completo se dio a conocer en el evento DC Fandome que se realizó el sábado pasado de modo virtual. Esta nueva entrega del Caballero Nocturno es dirigida por Matt Reeves (El planeta de los simios: la guerra), y protagonizado por Robert Pattinson.

También, aparecen El Acertijo, encarnado por Paul Dano, Zoë Kravitz es Gatúbela; Colin Farrell es El Pingüino y Andy Serkis interpreta al mayordomo Alfred. El estreno está previsto para el 4 marzo de 2022.



En esta nueva película, el encapuchado encarnado por Pattinson se muestra más violento y oscuro que en otros filmes, incluso en aquellos que formaron parte de la trilogía dirigida por Christopher Nolan.

Ocurre que en una Ciudad Gótica dominada por la lluvia y la penumbra, el justiciero pareciera no tener piedad ante sus enemigos a la hora de los enfrentamientos, de acuerdo a las imágenes reveladas en este tráiler.



En cuanto a la historia, aún no hay mayores indicios más allá de imágenes del arresto a El Acertijo o la obsesión de Gatúbela con el superhéroe.



Conoce el avance de "The Batman" 2022:

Te puede interesar:

-El primer adelanto del nuevo Batman

-Publicaron imágenes de lo que será el nuevo Batman





(Fuente Télam)